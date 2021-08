Commentaire BFW: Pourquoi Marcel Sabitzer serait une signature exceptionnelle pour le Bayern Munich

Le Bayern Munich serait intéressé à amener Marcel Sabitzer du RB Leipzig à Munich, et pour ma part, je suis ravi. En tant que personne qui réclame ce déménagement depuis six mois, c’est le rêve pour moi. Bravo à mon partenaire dans le crime, RLD, qui est également derrière ce mouvement depuis un certain temps maintenant.

Alors, pourquoi signer l’Autrichien ?

Eh bien, pour commencer, il vérifie le quota autrichien du Bayern. Le Bayern n’a jamais remporté un triplé sans un Autrichien dans l’équipe, donc Sabitzer résout cela instantanément. Deuxièmement, il est l’un des meilleurs milieux de terrain disponibles sur le marché. Puisqu’il ne lui reste qu’un an sur son contrat, il pourrait quitter Leipzig pour 20 millions d’euros ou moins (. évalue la valeur à environ 18 millions), ce qui serait un VOL absolu. Il n’y a pas un seul milieu de terrain sur le marché qui nous offrirait un meilleur rapport qualité-prix. La valeur marchande actuelle de Sabitzer est proche de 50 millions d’euros, et même cela semble un peu court.

Ensuite, les postes dans lesquels il peut jouer. L’une des qualités les plus importantes de Sabitzer est sa polyvalence. Capable de jouer en 6, 8 ou 10, il peut occuper n’importe quelle position au milieu de terrain et jouer avec aplomb. Au Bayern, puisque Müller joue toujours à l’AM, Sabitzer devrait jouer en tant que 6 ou 8 et faire partie d’une rotation de milieu de terrain de classe mondiale impliquant lui, Kimmich et Goretzka. Cela permettrait au Bayern de voir des combinaisons comme Sabitzka, Kimmitzer et Kimmetzka, tous des duos très puissants. Zut, Nagelsmann pourrait même donner du repos à Müller et les démarrer tous les trois ensemble.

Sabitzer marque un but contre Fribourg.Photo de Boris Streubel/Bongarts/.

En plus de cela, il est excellent en tant que meneur de jeu profond ou en tant que milieu de terrain avancé de box à box. Certaines qualités notables incluent une excellente passe, une superbe vision et un tir méchant. L’Autrichien s’est fait un nom au cours des dernières années avec d’incroyables ceintures à longue portée et des balles mortes qu’il a martelées dans le filet. Nous aurions un spécialiste d’élite FK + corner et une menace box to box réunis en un seul.

Enfin, les immatériels. Sabitzer a été le capitaine de prédilection de Nagelsmann à Leipzig. Certes, des joueurs comme Orban et Gulasci ont également endossé le rôle de capitaine, mais les qualités de leader de Sabitzer s’étendent bien au-delà du brassard. Il est responsable de la mise en place du milieu de terrain, de l’organisation de la presse et de l’ouverture des canaux de dépassement. Sa compréhension tactique du jeu est au top, il pourrait donc très bien fonctionner avec des joueurs comme Müller. Il travaille également très dur sur le terrain et est l’un des monstres de la mentalité de Leipzig.

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent avoir un aperçu de ses capacités (au cas où vous ne l’auriez pas suivi), voici un résumé :

En conclusion, Sabitzer a tout ce que le Bayern veut d’un milieu de terrain, et le signer ferait de cette fenêtre de transfert un succès et pourrait fournir à Nagelsmann cet outil unique, ce changeur de jeu qui pourrait faire la différence entre un triplé et une saison décevante.