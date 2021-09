Commentaire BFW : Un an plus tard, Leroy Sane est enfin arrivé au Bayern Munich

in

Lorsque le Bayern Munich a finalement acheté Leroy Sane de Manchester City, le transfert a couronné ce qui avait été une parade nuptiale de 18 mois.

Le retour sur investissement précoce, cependant, n’était pas tout à fait ce que de nombreux fans espéraient.

Gêné par la stigmatisation redoutée de la «première saison après une déchirure du LCA», une forme offensive incohérente et une approche non interventionniste de la défense, Sane s’est rapidement retrouvé dans la niche de Hansi Flick et dans le collimateur de nombreux fans.

Mais une chose amusante s’est produite en cours de route jusqu’à ce point où il en est aujourd’hui : avant de pouvoir redécouvrir la vraie profondeur et l’énergie de son jeu offensif, Sane a dû embrasser une volonté de défendre – et s’il y avait un grand pas que Sane a fait sous Flick, c’était juste ça.

Lorsque Flick est parti, cependant, on ne savait pas comment Sane réagirait au nouveau patron Julian Nagelsmann et si le jeune manager serait en mesure d’aider Sane à redécouvrir son flair et son efficacité offensivement.

Eh bien, les premiers rapports sont disponibles – après un léger ajustement de la position de Sane sur le terrain – et l’international allemand reçoit des critiques élogieuses.

Confiant, dynamique et explosif, Sane a maintenant capturé ce que le Bayern Munich recherchait toujours de lui – un joueur offensif époustouflant, qui fera également le sale boulot défensivement.

En termes simples, un an après avoir fait une acquisition qui a été présentée comme un changement de club, les Bavarois obtiennent enfin ce pour quoi ils ont payé … et ça a l’air bien.