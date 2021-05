Commentaire BFW: Une bonne finition sous Hansi Flick est ce dont tout le monde a besoin au Bayern Munich

Lorsque le manager du Bayern Munich, Hansi Flick, partira officiellement dans quelques semaines, la plupart du temps, tout le monde se souviendra de son mandat au club comme d’un succès fulgurant.

Même si le Bayern Munich a été éliminé à la fois de la DFB-Pokal et de la Ligue des champions cette saison, Flick a été chargé de diriger une équipe fatiguée, fatiguée et défoncée à travers une multitude de compétitions – et il l’a fait aussi galamment que possible.

Avec un sextuple déjà à son actif, Flick a déjà fait le gros du travail en consolidant son statut légendaire sur Säbener Straße. Une chose que Flick doit absolument faire pour que tout le monde se sente bien – et pour aider à apaiser toute amertume sur la façon dont il va sortir – est de réunir son équipe et de terminer cette campagne sur une note positive.

Alors que mathématiquement, il y a encore une chance que le Bayern Munich puisse cracher une chance pour sa 9e Meisterschale consécutive, les chances sont fortement en faveur de Die Roten. Cependant, il serait idéal que le Flick et les Bavarois puissent éviter une crise au cours de ces derniers matches, alors que le manager entame le processus de pliage de ses valises.

Les fans du Bayern Munich devraient se sentir bien à propos de Flick, de sa performance en tant que manager et du voyage difficile qu’il a mené à travers l’équipe de cette saison. À peu près la seule chose qui pourrait souiller ces bonnes pensées est si l’équipe pirate ces derniers matchs et laisse tout le monde se sentir … insatisfait.

Est-ce que je pense que cela se produira? Pas de façon Flickin ‘.

De toute évidence, la liste est en bonne santé et est également reposée. De plus, l’admiration mutuelle entre Flick et l’équipe devrait fournir une motivation supplémentaire à toutes les parties pour terminer cette campagne sur une bonne note.

Flick a fait des merveilles pour le Bayern Munich et les garçons de l’équipe comprennent à quel point ils ont eu de la chance de faire partie de cette époque.

Il est juste d’être mécontent de savoir comment et pourquoi Flick va quitter, mais ce sont des chapitres du livre que nous avons déjà lus. Maintenant, nous sommes à la maison et pour le bien de tous, espérons que ces dernières pages nous donneront la fin heureuse (le phrasé!) Que nous désirons tous.

Et bien que l’histoire de Flick au Bayern Munich ait pu arriver à une conclusion prématurée, nous pouvons tous nous asseoir et profiter des derniers matchs de son mandat, tout en se souvenant de l’excellent travail qu’il a accompli pour se tailler une place distincte dans l’histoire légendaire du club.