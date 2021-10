Commentaire BFW : Une défaite au Bayern Munich ? Pas grave

La défaite du Bayern Munich face à l’Eintracht Frankfurt peut être décrite de différentes manières :

Gaspilleur? Sûr. Le Bayern Munich a réalisé un nombre insensé de tirs (20 !), mais n’est reparti qu’avec un maigre but. Un jour normal, les joueurs du Bayern Munich en enterrent au moins trois ou quatre. Jouer contre un Kevin Trapp extrêmement motivé n’a pas aidé non plus. Le gardien de Die Alder voulait prouver qu’il aurait dû être sélectionné dans l’équipe nationale allemande. Décevant? Oui. Le Bayern Munich semblait manquer de cette dernière concentration nécessaire pour éloigner une équipe décente. L’Eintracht Frankfurt n’est peut-être pas aussi fort que par le passé, mais il a suffisamment de joueurs sur la liste – y compris l’estimable Filip Kostic – pour faire de la vie un enfer pour n’importe quelle équipe.

L'expression de Leon Goretzka ici était ce que de nombreux fans ont également ressenti. Non, pas une chance. Alors que nous aimerions tous croire que le gros mastodonte rouge peut simplement déferler à travers la Bundesliga … la ligue reste, euh, plutôt bonne. Vous ne pouvez pas prendre un jour de congé. Vous ne pouvez pas perdre votre concentration un instant. C'est peut-être ce qui s'est passé contre l'Eintracht Frankfurt, mais étant donné la mentalité de l'équipe, ce serait carrément choquant si cette équipe avait plus de deux ou trois « matchs off » sous Julian Nagelsmann cette saison.

Cette équipe du Bayern Munich est particulièrement motivée et motivée pour performer. Il y a une concurrence sérieuse à de nombreux postes et la liste a répondu très positivement à Nagelsmann. La critique la plus importante et raisonnable que l’on puisse adresser à Nagelsmann est qu’il a été réticent à laisser reposer nombre de ses joueurs intégraux – même s’ils accumulent beaucoup d’usure précoce au cours de ce qui pourrait être une très longue saison si le l’équipe continue de jouer à la hauteur de son potentiel. La Ligue des champions est certainement à la portée de l’équipe si elle peut rester en assez bonne santé pour affronter la compétition de haut niveau qui arrive sûrement sur toute la ligne.

Des déceptions se produiront, mais c’est la façon dont une équipe réagit qui aide à déterminer à quel point elle peut vraiment être formidable. Malheureusement, nous sommes au milieu d’une autre pause internationale, nous devrons donc attendre un peu plus longtemps pour voir si les Bavarois peuvent revenir avec autorité ou s’ils se bagarrent pour retrouver leur forme collective.