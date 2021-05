Commentaire Brighton v Man City LIVE et nouvelles de l’équipe: les champions de la Premier League en action

Manchester City, champion de Premier League, se rend ce soir à Brighton.

Une fois le titre terminé, City pourrait avoir les yeux rivés sur la finale de la Ligue des champions contre Chelsea le 29 mai et pourrait reposer quelques joueurs clés ce soir.

Pep Guardiola a connu un succès incroyable depuis qu’il a rejoint Man City en 2016

Une victoire sur les champions à l’Amex verrait Brighton monter dans la table, car ils sont actuellement 17e avec deux matchs à jouer.

Les Seagulls sont en sécurité mais il manque plusieurs joueurs clés pour la visite de City après que leur affrontement avec les loups les ait vus recevoir deux cartons rouges.

City a dominé le Prem cette saison Brighton v Man City: Actualités de l’équipe

Brighton: Sanchez, White, Webster, Burn, Gross, Alzate, Bissouma, Moder, Jahanbakhsh, Welbeck, Mac Allister.

Sous-marins: Karbownik, Connolly, Trossard, Lallana, Tau, Steele, Caicedo, Zeqiri, Walton.

Man City: Ederson, Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko, Bernardo, Rodri, Gundogan, Mahrez, Torres, Foden.

Sous-marins: Ake, Gabriel Jesus, Steffen, Laporte, De Bruyne, Mendy, Fernandinho, Garcia, Palmer.

Arbitre: Stuart Attwell

Brighton espère une finition mieux placée en bouleversant City Brighton v Man City: qu’est-ce qui a été dit?

Pep Guardiola: «Nous avons parlé. Nous essayons de nous concentrer sur eux. Je leur ai dit d’oublier le football et d’apprécier avec la famille et les amis se rendre à la finale.

Nous sommes revenus ici et ils sont concentrés, ils s’entraînent vraiment bien. Le match contre Newcastle, nous étions détendus, nous avons eu deux jours de congé et nous sommes concentrés.

Nous jouerons ce match et nous préparerons pour la finale. Je n’ai aucun doute que ces joueurs sont incroyables et prêts à faire ce qu’ils doivent faire dans les trois matchs restants.

S’exprimant sur le retour des fans, il a déclaré: «C’est bien demain avec les fans de Brighton et le dernier match nous soulevons le trophée avec les fans dans l’Etihad et la finale aussi.

«C’est bien, j’espère que cela se produira la saison prochaine.»

Certains fans de Man City devraient avoir la chance de regarder leur équipe à Wembley Brighton v Man City: Statistiques et faits du match Brighton a perdu ses sept rencontres de Premier League avec Manchester City par un score total de 21-2. Les Seagulls ont mené pendant un total de 83 secondes dans ces matchs.La dernière défaite de Manchester City en championnat contre Brighton remonte à avril 1989 au deuxième rang (1-2), tandis que leur dernière défaite en haut vol contre les Seagulls remonte à octobre 1981 (1-4) .Depuis avoir battu Crystal Palace 3-1 en décembre 2018, Brighton n’a pris que deux points sur ses 27 matchs disponibles en Premier League un mardi (W0 D2 L7), les Seagulls n’ayant pas réussi à marquer dans chacun des Depuis sa défaite contre Chelsea en juin 2020 pour remettre le titre de Premier League à Liverpool, Manchester City a pris 37 points sur 39 disponibles lors des matchs de Premier League en milieu de semaine (mardi, mercredi, jeudi), en remportant 12 et en tirant l’un de leurs 13 Brighton a remporté son dernier match de championnat à domicile lors d’une seule des six dernières saisons (D2 L3), le faisant contre Manchester United lors de sa première campagne de Premier League 2017-2018.Manchester City n’a pas perdu son dernier match de championnat à l’extérieur. de la saison depuis 2008-09 (1-2 vs Tottenham), en remportant neuf et en en tirant deux depuis. Les Citizens ont remporté leurs quatre derniers matchs de ce type avec un score total de 11-1, dont une victoire de 4-1 à Brighton en 2018-19.Contre Newcastle, Manchester City a établi un nouveau record de la ligue anglaise pour des victoires consécutives à l’extérieur, remportant leur 12e gagner d’affilée sur la route. En effet, l’attaquant de Man City, Sergio Agüero, a marqué lors de ses quatre matches de Premier League contre Brighton, marquant cinq buts au total. . Dans l’histoire de la Premier League, seul Mohamed Salah a un meilleur score de 100% à chaque match contre un adversaire (6 contre Bournemouth). Raheem Sterling de Man City a été impliqué dans cinq buts en quatre départs en Premier League contre Brighton (4 buts, 1 Ferran Torres de Man City a marqué cinq buts lors de ses quatre dernières apparitions en Premier League, dont un triplé à Newcastle la dernière fois. L’Espagnol n’avait marqué que deux fois lors de ses 18 premiers matchs de la compétition.