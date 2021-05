Commentaire brutal de Susanna Reid sur Meghan Markle et le prince Harry: «Atteint le point de basculement» | Royal | Nouvelles

Depuis leur retrait de leurs fonctions royales en janvier 2020, le prince Harry et Meghan Markle sont impliqués dans des divisions tendues au sein de la famille royale. Les Sussex ont également partagé l’opinion des commentateurs et des présentateurs de télévision. Susanna Reid de Good Morning Britain a été plus sympathique avec le couple tandis que son ancien collègue Piers Morgan les critiquait régulièrement.

Cependant, lorsque les Sussex ont été liés à des projets pour une nouvelle émission de télé-réalité Netflix, Susanna a admis qu’elle “avait atteint un point de basculement”.

En septembre, il a été rapporté qu’Harry et Meghan avaient accepté d’être filmés pour une série de télé-réalité sur le mur.

On pensait qu’un accord Netflix de 112 millions de livres sterling les ferait fonctionner uniquement derrière la caméra – mais une source a déclaré que Meghan voulait que le monde voie la «vraie elle».

Mais étant donné que les Sussex avaient auparavant critiqué ce qu’ils qualifiaient d’intrusion médiatique, Piers et Susanna ont condamné la décision.

Piers a déclaré: “À quel point la pièce de monnaie tombe-t-elle qu’elle est venue ici, a emmené notre prince et maintenant Mme Privacy est en train de réaliser un documentaire de 150 millions de dollars où chaque partie de leur vie sera filmée.”

Se tournant vers Susanna, il a ajouté: “À quel moment ces écailles descendent-elles de vos yeux?”

Elle a répondu: «J’ai atteint un point de basculement.

“Je suis vraiment privé et je pense que si vous vous plaignez d’une intrusion dans votre vie privée, alors avoir une série à la volée sur votre vie privée n’est pas le message que vous devriez envoyer.”

Les Jeux Invictus sont un événement sportif pour les vétérans blessés, blessés ou malades des forces armées. Il a été lancé par Harry en 2014.

Dans le cadre de l’accord d’Archewell avec Netflix, Harry et Meghan devraient réaliser des documentaires, des documentaires, des longs métrages, des émissions scénarisées et des programmes pour enfants pour la plate-forme.

Le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré dans un communiqué que leur travail avec Netflix serait axé sur «la création d’un contenu qui informe mais donne également de l’espoir».

Ils ont ajouté: «Nos vies, à la fois indépendantes les unes des autres et en couple, nous ont permis de comprendre la puissance de l’esprit humain: du courage, de la résilience et du besoin de connexion.

«En tant que nouveaux parents, créer des programmes familiaux inspirants est également important pour nous, tout comme la narration puissante à travers une lentille véridique et pertinente. Nous sommes heureux de travailler avec Ted [Sarandos] et l’équipe de Netflix dont la portée sans précédent nous aidera à partager un contenu percutant qui déclenchera l’action. »