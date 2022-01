Commentaire Chelsea v Chesterfield LIVE: les champions d’Europe accueillent les leaders de la Ligue nationale lors d’un match nul en FA Cup

Les champions d’Europe Chelsea affronteront le leader de la Ligue nationale Chesterfield au troisième tour de la FA Cup ce week-end.

Les Blues de Thomas Tuchel ont été battus finalistes de la coupe la saison dernière alors qu’ils s’inclinaient 1-0 contre Leicester à Wembley en mai.

Chelsea de Thomas Tuchel affronte le leader de la Ligue nationale Chesterfield en FA Cup

Ils accueillent Chesterfield à Stamford Bridge samedi soir dans une véritable égalité de coupe David vs Goliath.

Les Spireites de James Rowe se portent bien cette saison et devraient être pleins de confiance alors qu’ils sont en tête de la Ligue nationale.

Chesterfield n’a pas atteint le troisième tour de la coupe historique depuis 2015 et cherchera à réaliser l’un des plus gros chocs de mémoire récente.

Chelsea v Chesterfield: commentaire talkSPORT

Ce choc de la FA Cup aura lieu le samedi 8 janvier.

Il se tiendra à Stamford Bridge et débutera à 17h30.

Ce match sera diffusé en direct sur talkSPORT avec une couverture à partir de 17h.

Faye Carruthers sera votre hôte et les commentaires proviendront de Nigel Adderley et de l’ancien attaquant de la République d’Irlande David Connolly.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple StoreAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Troisième tour de la FA Cup sur talkSPORT

VENDREDI 7 JANVIER

Swindon contre Manchester City – 20h00 – talkSPORT

SAMEDI 8 JANVIER

Millwall v Crystal Palace – 12h45 – talkSPORT Port Vale v Brentford – 15h00 – talkSPORT 2 Chelsea v Chesterfield – 17h30 – talkSPORT Hull v Everton – 17h30 – talkSPORT 2

DIMANCHE 9 JANVIER

Liverpool v Shrewsbury – 14h00 – talkSPORT Tottenham v Morecambe – 14h00 – talkSPORT 2 Nottingham Forest v Arsenal – 17h10 – talkSPORT

LUNDI 10 JANVIER

Manchester United v Aston Villa – 19:55 – talkSPORT EXCLUSIVE Chelsea v Chesterfield: Nouvelles de l’équipe

Chelsea apportera probablement de gros changements pour la cravate.

N’Golo Kante et Thiago Silva sont sortis avec Covid tandis que Kai Havertz a un doigt cassé et Cesar Azpilicueta souffre de fatigue.

Chelsea dit que Marcus Bettinelli fera probablement ses débuts tandis que Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek, Malang Sarr, Timo Werner, Hakim Ziyech et Saul sont tous prêts à commencer.

Tuchel devrait également inclure un certain nombre de joueurs de l’académie dans son équipe le jour du match.

.

Leicester a battu Chelsea en finale de la FA Cup la saison dernière Chelsea contre Chesterfield : qu’est-ce qui a été dit ?

Manny Oyeleke, milieu de terrain de Chesterfield et fan de Chelsea, Manny Oyeleke: «Là où je suis allé à l’école à Wandsworth, dans le sud de Londres, ils ont eu une journée d’entraînement pendant les vacances de mi-session à Battersea Park. J’y suis allé juste parce que beaucoup de mes potes y allaient et pour s’amuser. Ce n’était pas un procès ou quelque chose comme ça.

«L’un des entraîneurs là-bas a été vraiment impressionné par ma qualité et a parlé à ma mère. Il a dit qu’il était sûr que j’étais assez bon pour Chelsea. J’étais un grand fan de Chelsea à l’époque.

«Dès que j’ai entendu que Chelsea était intéressé, il n’y avait aucune chance que j’y retourne. Chelsea m’a signé essentiellement la semaine prochaine.

« A l’époque, j’étais très jeune, je n’en comprenais pas vraiment l’ampleur. J’étais vraiment un jeune garçon naïf qui aimait le football. Je l’ai juste vu comme une chose amusante.

« Évidemment, en regardant en arrière maintenant, vous réalisez à quel point c’était incroyable et que peu de gens font dans la vie, donc ce fut une très bonne expérience pour moi.

« Quand j’ai été libéré, je pense que c’est à ce moment-là que la réalité a frappé et que vous vous rendez compte qu’il y a un autre côté du football, un côté plus dur. »

