Commentaire Chelsea vs Juventus LIVE et nouvelles de l’équipe: Havertz un doute mais Lukaku pourrait revenir

Chelsea peut sceller sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en évitant la défaite contre la Juventus, leader du groupe H, cette semaine.

Les Bleus ont été en superbe forme cette saison, mais les géants italiens sont l’une des deux seules équipes à les avoir battus après une victoire 1-0 lors du match retour.

Chelsea a perdu contre la Juventus lors de son dernier match de Ligue des champions

Le but de Federico Chiesa en deuxième mi-temps a permis à la Vieille Dame d’avoir trois points d’avance sur Chelsea avec deux matches à disputer.

Alors que la Juve termine sa campagne de phase de groupes à domicile contre Malmo, l’équipe de Thomas Tuchel a probablement besoin d’une victoire pour dominer le groupe H.

Chelsea v Juventus: commentaire talkSPORT

Ce match de Ligue des Champions aura lieu le mardi 22 novembre et débutera à 20h.

Une couverture complète de Stamford Bridge sera en direct sur talkSPORT avec une préparation d’avant-match à partir de 19h.

Adrian Durham sera votre présentateur tandis que les commentaires proviendront de Ian Danter et de l’ancien attaquant écossais Ally McCoist.

L’équipe de Massimiliano Allegri occupe actuellement la huitième place de la Serie A, mais la Juventus est sur une série de trois victoires consécutives dans toutes les compétitions.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple StoreAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Lukaku est sur le point de revenir après avoir raté les six derniers matchs de Chelsea Chelsea v Juventus: Nouvelles de l’équipe

Romelu Lukaku est sur le point de faire son retour de blessure après avoir raté les six derniers matches à domicile en raison d’un problème à la cheville.

Jorginho et Kai Havertz ont tous deux été remplacés après avoir pris des coups lors de la victoire 3-0 contre Leicester et il y a des doutes sur la forme physique de ce dernier.

Sur Lukaku, Tuchel a déclaré : « Pas encore sûr. Il avait l’air bien à l’entraînement hier, on verra pour la réaction.

« Il a rendez-vous avec les médecins et les kinés. Peut-être que nous pouvons amener 20 joueurs dans l’équipe. Les dernières minutes seraient le maximum absolu.

« Jorginho va tout à fait bien. Kai avait un problème aux ischio-jambiers alors nous l’avons enlevé et nous avons quelques doutes avec lui. C’est plus ou moins le point d’interrogation.

Pour la Juventus, Federico Bernardeschi a rejoint Danilo, Giorgio Chiellini et Mattia De Sciglio sur la table de traitement.

Cependant, il y a des nouvelles plus positives sur Paulo Dybala qui sera disponible après s’être débarrassé d’un léger problème au mollet.

Allegri a également rassuré les fans que Dejan Kulusevski sera impliqué après avoir manqué l’entraînement lundi en raison d’un rendez-vous chez le dentiste.

Havertz est incertain après avoir débuté pour Chelsea lors du match retour Chelsea contre Juventus : qu’est-ce qui a été dit ?

Tuchel: « On essaie de gagner, ça ne changera pas.

« D’accord, en fin de match, si le score est nul, nous ne permettrons peut-être pas à Edou Mendy de sortir de sa surface si nous avons un corner tardif car nous ne risquerons pas notre qualification et ferons tapis dans cette situation, c’est comme ça.

«Mais jusqu’à ce moment, nous allons tout essayer pour gagner le match et le groupe avant cela. Pour cela, nous devons le gagner.

Allegri: « Demain, nous jouons pour la première place contre les leaders de la Premier League et les vainqueurs de la Ligue des Champions.

« Sans Lukaku, ils ont des caractéristiques différentes différemment. Ils auront moins de points de référence et feront plus de contre-attaques.

« Lukaku est un point de référence. Ils prennent de la vitesse sans lui et se défendent différemment.