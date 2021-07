Commentaire : Comment les nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 m’ont aidé lorsque mon iPhone 12 a été volé

Au cours des dernières semaines, . a couvert comment des criminels au Brésil volent les téléphones des gens et les utilisent pour drainer les économies des utilisateurs en un instant. Au cours du week-end, mon iPhone 12 a été volé, mais iOS 15 et de nombreuses autres précautions ont été très utiles et ont fait en sorte que la situation n’était pas aussi mauvaise qu’elle aurait pu l’être.

L’une des meilleures fonctionnalités disponibles sur iOS 15 est la possibilité de rendre l’iPhone repérable même après avoir été éteint ou réinitialisé aux paramètres d’usine tant que le verrouillage d’activation est activé. Il s’avère que cela fonctionne vraiment dans la vraie vie, car j’ai toujours accès à la position de l’iPhone même si je l’ai réinitialisé en usine.

Bien que ce soit à la police de faire quelque chose, au moins je peux savoir exactement où se trouve l’iPhone 12, même si je ne vais rien faire tout seul. Parallèlement à cela, il est plus facile que jamais de restaurer la sauvegarde sur mon ancien et nouvel iPhone, un XS.

Non seulement cela signifie que je peux récupérer toutes mes données en toute sécurité, mais je peux également réparer facilement l’Apple Watch sans perdre mes données cellulaires.

Maintenant, je veux partager quelques précautions avant d’être volé et ce que j’ai fait ensuite :

Comment protéger votre iPhone avant d’être volé

Pour beaucoup d’entre vous, comme je le pensais pour moi, il pourrait être impensable que quelqu’un vous intimide avec une arme à feu et vous demande votre iPhone déverrouillé. C’est arrivé, mais voici ce que j’ai fait bien avant que quelque chose comme ça n’arrive :

NIP SIM: Au Brésil, nous avons découvert que la première chose que font les voleurs est d’utiliser la carte SIM de votre iPhone avec un autre téléphone, comme vous pouvez en savoir plus ici. N’oubliez donc pas de créer un code PIN pour votre SIM. Dans « Paramètres » et « Cellulaire », assurez-vous d’avoir créé un code PIN à quatre chiffres, afin que personne ne puisse utiliser votre carte SIM une fois votre iPhone éteint ou lorsqu’il est inséré dans un autre smartphone.

Protégez vos comptes de messagerie : J’adore l’application Mail, mais pas sur mon iPhone. C’est pourquoi j’utilise l’application Outlook car elle me permet de bloquer l’application avec mon visage afin que personne ne puisse accéder facilement à mon identifiant Apple.

Consultez votre galerie de photos : Tapez « Carte » et « Carte de crédit » dans la barre de recherche de votre application Photos. S’il arrive que votre carte de crédit s’y trouve, veuillez la retirer.

Découvrez votre application Notes : Croyez-le ou non, de nombreuses personnes enregistrent leurs mots de passe sur l’application Notes. Si vous le faites, bloquez au moins la note avec votre visage. Voici comment faire

Face ID/Touch ID est votre meilleur ami : Si l’application vous permet de le bloquer avec votre empreinte digitale ou votre visage, faites-le. Quelques exemples : WhatsApp, Google Drive, les applications bancaires et les applications 2FA vous permettent de les bloquer avec votre visage.

Enregistrez le numéro de série et l’IMEI: Ces deux sont des informations clés à avoir. Les deux sont disponibles dans la boîte de votre iPhone, dans les paramètres de l’iPhone ou sur iCloud. Si quelque chose arrive, Apple et la police sauront à partir de ces numéros si le téléphone portable est volé ou non.

Utilisez les applications 2FA et non les SMS : L’utilisation de l’authentification à deux facteurs est très importante de nos jours, mais utiliser votre numéro de téléphone portable comme facteur principal n’est pas une bonne idée. Chaque fois que vous le pouvez, utilisez une application appropriée.

Mes applications d’authentification à deux facteurs de prédilection provenaient de Google et de Microsoft, mais depuis que j’ai téléchargé « Authenticator » de 2Stable, je ne l’ai jamais regretté. Cela fonctionne bien avec tous mes appareils Apple, ce qui signifie qu’avec mon Apple Watch, j’ai pu accéder à l’ordinateur d’un ami et trouver depuis ma Watch tous mes codes 2FA. Ma suggestion : trouvez une application 2FA qui fonctionne sur tous vos appareils Apple, comme celui-ci. Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet ici.

iPhone volé : que faire ensuite ?

À partir de maintenant, cela devient la procédure standard : réinitialisez votre iPhone aussi rapidement que possible. Vous pouvez utiliser un autre appareil Apple ou iCloud pour le faire. En savoir plus sur la façon de le faire ici.

La réinitialisation d’usine de votre iPhone supprime également toutes les cartes du portefeuille. N’oubliez pas non plus d’appeler la police et votre banque pour retirer votre jeton virtuel.

Ensuite, par précaution, n’oubliez pas de changer tous vos mots de passe principaux : identifiant Apple, email principal, Facebook et Twitter.

Si vous habitez dans certains États des États-Unis, il peut être judicieux de consulter l’option Vol et perte Apple Care+. Après avoir enregistré le cas auprès de la police, vous payez des frais et vous pouvez obtenir un nouvel iPhone. Cette fonctionnalité a été introduite en 2018, et je souhaite qu’Apple l’étende à l’échelle mondiale, car vous devez être volé dans ces États pour utiliser ce concierge.

Emballer

J’espère que ces conseils vous seront utiles si jamais vous vous trouvez dans une situation similaire. Je vais bien, je ne suis pas blessé et mes comptes sont protégés. N’oubliez pas de mettre à niveau votre iPhone vers iOS 15 dès qu’il sera disponible. En fait, mettez toujours à jour votre iPhone et vos applications pour vous assurer que tout est aussi sécurisé que possible.

Avez-vous des conseils supplémentaires? N’oubliez pas de les partager avec nous dans la section commentaires ci-dessous.

