Commentaire : Comment macOS Monterey a donné une vie supplémentaire à mon Intel MacBook Pro

Apple a publié macOS Monterey la semaine dernière, un mois après iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et watchOS 8. Même si le système d’exploitation a mis un peu plus de temps à arriver pour les utilisateurs généraux, la société a quand même dû reporter certaines fonctionnalités pour cette version, tels que SharePlay et Universal Control.

En dehors de tout cela et de la sortie du puissant nouveau MacBook Pro le mois dernier, je dois dire que je suis soulagé par macOS Monterey, qui permet à mon MacBook Pro 2019 16 pouces de fonctionner plus rapidement tout en améliorant la durée de vie de la batterie.

Lorsque Apple a sorti ce MacBook Pro, la société a commencé à répondre à certaines plaintes courantes, en rajoutant l’ancien clavier à commutateur à ciseaux et en ramenant une touche ESC physique. Bien qu’il faille encore un certain temps à Apple pour ajouter une webcam 1080p et ramener plus de ports – ce qui n’a honnêtement jamais eu d’importance pour moi – je me suis toujours senti un peu dépassé par cette machine.

Ne vous méprenez pas, mon MacBook Pro 16 pouces 2019 est puissant. Il possède le processeur Intel Core i9 à huit cœurs de dixième génération, 16 Go de RAM et une AMD Radeon Pro 5500M, mais le principal problème de ce Mac a toujours été la durée de vie de la batterie.

Lorsque j’ai commencé à utiliser cette machine, je pensais qu’elle durerait au moins 8 heures d’utilisation, car sa batterie est géante, mais je me trompais terriblement. Mais pire que cela, c’est le fait qu’il a été lancé avec macOS Catalina. Cela n’a pas apporté une grande expérience dans l’ensemble, et j’étais heureux de passer à macOS Big Sur dès que possible.

Même quand même, le problème avec Big Sur était que, alors qu’il apportait un nouveau look au Mac, il oubliait de s’occuper des bugs auxquels les utilisateurs étaient confrontés avec Catalina. La batterie de ce Mac, qui était déjà mauvaise, s’est détériorée. Avant d’installer macOS Monterey, j’avais besoin de charger mon MacBook Pro 16 pouces au moins trois fois pendant que je travaillais, et j’utilisais à peu près Safari, Microsoft Teams et, parfois, Apple Music. Alors qu’est-ce qui tuait cette machine si vite ?

Avant ce Mac, j’avais le modèle de base MacBook Pro 2017 avec Touch Bar, et c’était vraiment génial. À cette époque, cependant, j’utilisais macOS High Sierra, que je considère maintenant comme l’un des meilleurs systèmes d’exploitation Mac qu’Apple ait jamais créés, principalement parce qu’il corrigeait les bogues de Sierra.

Ensuite, lorsque Apple a publié macOS Monterey bêta 1, je me suis lancé dedans et j’ai été surpris de l’amélioration de la durée de vie de la batterie.

Un high-five à macOS Monterey

Alors que certains se sont inquiétés de la controverse sur la conception de Safari, je l’ai embrassée. Non seulement cela, mais j’ai aussi adoré la possibilité de partager des liens FaceTime avec d’autres et de brouiller l’arrière-plan d’un appel vidéo. Puis, quelques bêtas après, Apple a ajouté la fonctionnalité Live Text, qui est vraiment pratique.

Et même si Apple réserve une poignée de fonctionnalités uniquement pour les Mac M1 brillants, je peux dire que pour la toute première fois, je m’éclate avec ce Mac – même s’il chauffe au hasard en utilisant Safari, mais, vous sais, Intel.

Je peux enfin profiter de près de six heures d’autonomie en une seule charge, de toutes ces nouvelles fonctionnalités de macOS Monterey, et SharePlay arrive bientôt avec macOS 12.1.

Je sais que la transition d’Apple vers ses propres puces fera mourir ce Mac plus rapidement, mais si la prochaine mise à jour est aussi solide que macOS Monterey, je serai heureux de rester avec ce MacBook Pro un peu plus longtemps.

Avez-vous un Mac Intel ? macOS Monterey a-t-il amélioré votre utilisation quotidienne ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

