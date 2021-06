Commentaire Croatie v Espagne EN DIRECT: nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT

in

La Croatie et l’Espagne s’affrontent lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020, les deux équipes cherchant à continuer à se développer dans le tournoi.

Les deux équipes ont commencé lentement cet été, la Croatie perdant son premier match du Groupe D contre l’Angleterre et l’Espagne faisant match nul 0-0 contre la Suède.

La Croatie affronte l’Espagne lors d’un affrontement palpitant à l’Euro 2020

Mais ils ont chacun fait des démonstrations brillantes pour se qualifier pour la phase à élimination directe.

La Croatie a battu l’Écosse dans son dernier groupe pour terminer deuxième de son groupe tandis que l’Espagne a écrasé la Slovaquie pour être également deuxième.

Ils s’affronteront désormais à Copenhague avec le vainqueur face à la France ou à la Suisse en quart de finale.

Croatie v Espagne : comment écouter

Ce dernier match de 16 matchs aura lieu à 17h le lundi 28 juin.

Une couverture complète du Parken Stadium de Copenhague sera diffusée en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 15h.

Adrian Durham sera votre hôte et les commentaires proviendront d’Alex Crook et Trevor Sinclair.

Calendrier de l’Euro 2020

Voici qui joue qui dans les 16 derniers…

Pays de Galles 0-4 Danemark

Italie 2-1 Autriche (AET)

Pays-Bas vs République tchèque (17h, dimanche 27 juin, Budapest)

Belgique vs Portugal (20h, dimanche 27 juin, Séville)

Croatie vs Espagne (17h, lundi 28 juin, Copenhague)

France vs Suisse (20h, lundi 28 juin, Bucarest)

Angleterre vs Allemagne (17h, mardi 29 juin, Londres)

Suède vs Ukraine (20h, mardi 29 juin, Glasgow)

Croatie v Espagne : Effectifs

Croatie

Gardiens de but: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinić (Hajduk Split), Simon Sluga (Luton)

Défenseurs: Borna Barišić (Rangers), Domagoj Bradarić (LOSC Lille), Duje Ćaleta-Car (Marseille), Joško Gvardiol (Leipzig), Josip Juranović (Legia Warszawa), Dejan Lovren (Zenit), Mile Škorić (Osijek ), Domagoj Vida (Beşiktaş), Šime Vrsaljko (Atlético Madrid)

Milieu de terrain: Mateo Kovačić (Chelsea), Luka Modrić (Real Madrid), Marcelo Brozović (Inter Milan), Milan Badelj (Gênes), Nikola Vlašić (CSKA Moskva), Mario Pašalić (Atalanta), Ivan Perišić (Inter Milan), Mislav Oršić (Dinamo Zagreb), Luka Ivanušec (Dinamo Zagreb)

Avant: Josip Brekalo (Wolfsbourg), Ante Budimir (Osasuna), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Bruno Petković (Dinamo Zagreb), Ante Rebić (AC Milan)

Espagne

Gardiens de but: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion)

Défenseurs: José Gayà (Valence), Jordi Alba (Barcelone), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), César Azpilicueta (Chelsea)

Milieu de terrain: Thiago Alcántara (Liverpool), Sergio Busquets (Barcelone), Koke (Atlético), Marcos Llorente (Atlético), Dani Olmo (Leipzig), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (Napoli), Pablo Sarabia (Paris ), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Loups)

Avant: Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pedri (Barcelone)

L’Espagne a battu la Slovaquie 5-0 pour établir son dernier match nul avec la Croatie