Commentaire d’Arvind Kejriwal sur Covid à Singapour: une nation insulaire convoque un envoyé indien

Le haut-commissariat de Singapour à New Delhi, en Inde, a vivement réfuté les tweets de Delhi CM. (Source de la photo: IE)

L’Inde dit à Singapour que Delhi CM ne parle pas au nom de l’Inde. La réponse vient à la suite de la convocation par Singapour de l’envoyé indien et de la forte objection au tweet du ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, sur une «variante de Singapour».

Qu’a répondu le ministre des Affaires extérieures, le Dr S Jaishankar?

Dans un tweet, il a déclaré: “Permettez-moi de clarifier – Delhi CM ne parle pas au nom de l’Inde.”

Le ministre s’est également félicité du rôle de Singapour en tant que centre logistique et fournisseur d’oxygène et a également évoqué le partenariat solide entre l’Inde et Singapour dans la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19.

Le ministre dans son tweet a également déclaré que des commentaires irresponsables peuvent nuire à des partenariats de longue date.

Singapour, dans un geste spécial, avait déployé son avion militaire pour transporter du matériel de secours médical, y compris des bouteilles d’oxygène vides, en Inde lors de la flambée des cas de COVID-19.

Qu’a dit le ministère des Affaires extérieures (MEA)?

Le porte-parole officiel, Arindam Bagchi, a tweeté: «Le gouvernement de Singapour a appelé notre envoyé à exprimer une forte objection au tweet de Delhi CM sur la« variante de Singapour ».

Dans le tweet, il a également déclaré que le haut-commissaire indien avait précisé à Singapour que le ministre en chef de Delhi n’avait aucune compétence pour prononcer les variantes du COVID ou la politique de l’aviation civile.

Qu’a dit le CM de Delhi?

Selon les rapports, le CM de Delhi Arvind Kejriwal avait exhorté le gouvernement à «annuler les services aériens» avec Singapour.

Pourquoi?

Selon le Delhi CM à Singapour, il y avait une nouvelle forme de Corona qui se trouve à Singapour et est très nocive pour les enfants et est susceptible de frapper l’Inde dans la troisième vague.

Dans une série de tweets, il a lancé un appel au gouvernement pour que le vaccin pour les enfants et les services aériens vers Singapour soient annulés avec effet immédiat.

Quelle a été la réponse de Singapour?

Le haut-commissariat de Singapour à New Delhi, en Inde, a vivement réfuté les tweets de Delhi CM.

Et le ministère de la Santé de Singapour a déclaré mardi 18 mai 2021 qu’il n’y avait “ aucune vérité ” dans l’affirmation concernant une variante singapourienne du virus COVID-19.

Et mentionné la variante B16172, qui, selon le MOH, Singapour, est une souche qui a été trouvée dans de nombreux cas de COVID-19 ces dernières semaines. «Les tests phylogénétiques ont montré que la variante B.1.617.2 était associée à plusieurs grappes à Singapour.»

Deux sous-variantes de COVID-19 d’Inde que Singapour a mentionnées dans sa réponse?

Selon leur déclaration, deux sous-variantes ont été détectées parmi les cas importés et communautaires et ceux qui ont été liés aux grappes aéroportuaires de Tan Tock Seng et de Changi.

Depuis le 24 avril 2021, Singapour a arrêté l’entrée de détenteurs de pass à court et à long terme en provenance de l’Inde.

Des pays comme Singapour et Taiwan dans la région de l’Asie du Sud sont complétés pour leurs efforts visant à contenir la propagation du COVID-19. Ces pays ont imposé des restrictions très strictes, y compris les voyages entre les deux pays.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières nouvelles et mises à jour de Biz.