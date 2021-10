Commentaire de BFW : L’Allemand Timo Werner devrait embrasser la haine sous Hansi Flick

Pour autant que les gens doutaient de l’embauche intérimaire de Hansi Flick au Bayern Munich, l’ancien entraîneur était là pour leur prouver qu’ils avaient tort.

Vous vous souvenez des appels désespérés pour Jose Mourinho, Mauricio Pochettino et Erik ten Hag ? De nombreux fans étaient prêts à rejeter Flick avant qu’il n’enfile son polo bleu marine.

Maintenant, les masses ont allumé leurs torches, aiguisé leurs dents de fourche et rassemblé leur armée en ligne, prête à bondir à chaque fois que Timo Werner prend une mauvaise touche.

Flick, cependant, a toujours eu un plan pour Werner – remontant même à ses jours au Bayern Munich. À l’époque où Flick était à la barre en Bavière, l’un des gros désaccords que le manager gagnant du sextuple avait eu avec le directeur sportif Hasan « Brazzo » Salihamidzic était que Flick voulait faire venir Werner et Salihamidzic lui disant à plusieurs reprises « Non ».

Timo Werner ne peut pas se laisser distraire par les ennemis.Photo de Marc Atkins/.

Maintenant, ce plan est en vigueur et Werner a cinq buts et une passe décisive en cinq matchs sous Flick. De plus, si Werner peut affiner davantage sa finition, il pourrait être ce catalyseur offensif qui manque à l’Allemagne.

C’est plus que Flick, cependant. Les coéquipiers de Werner ont défendu la qualité de leur coéquipier.

Maintenant, la question sera de savoir si Werner peut continuer à bloquer les opposants et maintenir sa progression vers le haut ou s’il retombera dans l’ornière de laisser ce que les gens disent ou rejettent sur les réseaux sociaux affecter sa confiance et sa forme.

Werner, cependant, devrait simplement embrasser la haine.

C’est là, ça ne va nulle part, et à la seconde où il commet une erreur, les masses en ligne se rassemblent pour le chasser de la ville comme le Footballing Frankenstein de 2021.

Werner semble être un gars assez affable, mais il devrait juste commencer à jouer le rôle d’un talon à ce stade – et s’en délecter.

Quand il marque, il doit mettre sa main sous son oreille et faire un geste vers la foule. Zut, il pourrait aussi bien distribuer quelques côtelettes d’entrejambe pour faire bonne mesure. Pour faire bonne mesure, Werner pourrait même vouloir demander à quelqu’un de concevoir une robe à la Ric Flair qu’il pourra porter sur le terrain pour les présentations.

Si les gens veulent que vous soyez le talon… donnez-leur simplement ce qu’ils veulent. Dans la culture d’aujourd’hui des médias sociaux, vous ne pouvez pas changer d’avis.

Compte tenu de l’histoire de Werner, cela n’arrivera pas – il est trop gentil. Et s’il a peut-être des habitudes alimentaires douteuses (ketchup sur pâtes ?), l’ancienne star du RB Leipzig veut juste jouer au football.

Le temps nous dira s’il peut continuer sur cette trajectoire, mais Werner a Flick – et un casting talentueux de coéquipiers allemands le soutiennent. Le joueur de 25 ans ne pouvait probablement pas demander une meilleure structure de soutien et il en aura besoin.

Avec son rythme et sa capacité à faire bouger les choses même dans les moindres lambeaux d’espace faisant déjà partie de son arsenal, Werner devra désormais améliorer son efficacité autour du filet.

S’il peut le faire, cela pourrait être une course spéciale pour l’Allemagne. Quoi qu’il en soit, cependant, les sceptiques et les opposants ne partiront pas de si tôt.

Werner devra renforcer sa propre armure pour faire face à la haine et aux cris qui viendront inévitablement à sa rencontre, qu’il réussisse ou non.

Ou il pourrait simplement embrasser la haine et la laisser l’alimenter alors qu’il cherche à atteindre de nouveaux sommets dans sa carrière.

« Je suis Timo Werner ! Le stylisme, le profilage, la conduite en limousine, le vol à réaction, le vol de baisers, le wheeling et le dealin’ fils d’arme.