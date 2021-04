Commentaire de la BFW: le Bayern Munich doit trouver un équilibre dans son front office «Force»

Après la sortie sans cérémonie du Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, les spéculations se sont presque immédiatement déplacées vers l’avenir du manager Hansi Flick.

Et oui, nous allons probablement souffrir pendant des semaines d’histoires sur ce sujet même.

Que ce soit Niko Kovac disant qu’il n’avait aucune influence sur les mouvements des joueurs – ce qui a finalement fait de son transfert au Bayern Munich un échec avant qu’il ne commence vraiment – ou l’histoire de Keystone Kops sur la façon dont le directeur sportif Hasan «Brazzo» Salihamidzic a échappé à Jérôme Les discussions sur le contrat de Boateng, les histoires ne dépeignent pas la situation du front office sous un jour bon et uni.

Voici ce que nous pouvons affirmer être vrai:

Flick et Salihamidzic n’ont pas de pensées concordantes sur la meilleure façon de construire la liste de l’équipe. Flick et Salihamidzic ont eu de multiples désaccords sur les transferts, le pouvoir de décision et la planification des équipes. La DFB veut vraiment que Flick soit son prochain manager. Les entraîneurs ont très peu leur mot à dire sur les déplacements du personnel au Bayern Munich.

C’est tout … c’est tout ce sur quoi nous pouvons vraiment compter pour être vrai à ce stade.

L’autre bruit? Eh bien, il y a probablement au moins une certaine vérité selon laquelle le front office est divisé sur le soutien de Flick contre Brazzo – à tel point que nous recevons déjà ce genre de tweets de la part des médias internationaux:

Hansi Flick devrait quitter le Bayern à la fin de la saison et prendre la relève en tant que manager de l’Allemagne cet été. C’était une bonne course pic.twitter.com/ERbavG4j3P – Football B / R (@brfootball) 14 avril 2021

Il a été écrit ici un million de fois qu’il est concevable pour Flick et Salihamidzic d’être excellents dans leur travail – mais il est également possible qu’ils soient incapables de travailler de manière cohérente parce que leurs idées ne s’alignent pas.

Et c’est là que se trouve le Bayern Munich en ce moment.

Que quelqu’un veuille l’admettre ou maintenant – et peu importe ce que dit un contrat – les choses ne semblent pas bonnes pour conserver Flick à ce stade.

Trouver un manager capable de communiquer efficacement, de planifier stratégiquement, de gagner la confiance de ses joueurs – et de gagner – n’est pas facile. L’histoire récente du Bayern Munich raconte bien cette histoire.

Il n’est pas facile de trouver un bon manager et Hansi Flick a été tout simplement brillant au Bayern Munich.Photo de Matthias Hangst / .

Après la «retraite» de Jupp Heynckes en 2013, Pep Guardiola est arrivé avec toute la splendeur et les circonstances auxquelles vous vous attendez. Guardiola était un bon entraîneur … un entraîneur innovant, mais il n’était pas un entraîneur capable de pousser une équipe extrêmement talentueuse au sommet de la montagne en Bavière.

Et c’est peut-être là que l’étude de cas sur la limitation du pouvoir des entraîneurs dans les discussions sur la planification des équipes a commencé? Guardiola a ouvertement fait campagne pour un certain nombre de joueurs, mais il n’a jamais pu mener ce groupe de joueurs à une couronne en Ligue des champions. Peut-être que le Bayern Munich a décidé de contenir les demandes des entraîneurs après des années de quasi-accidents en Ligue des champions sous Guardiola?

Peut-être pas complètement, cependant, car son successeur avait une demande de joueur assez tristement célèbre.

Le Bayern Munich a ensuite embauché Carlo Ancelotti pour une course désastreuse où l’on pourrait dire qu’il ne faisait que percevoir un chèque de paie – tout en employant également ses amis et sa famille. C’est Ancelotti qui a poussé James Rodriguez. Rodriguez a fait croire à ses fans – et à une partie de la base de fans du Bayern Munich – qu’il voulait réellement être en Bavière, alors que chaque action indiquait qu’il voulait sortir le plus tôt possible. De ses reproches publics à son refus d’apprendre l’allemand à son retard à l’entraînement à la sortie des vestiaires à plusieurs reprises, James n’aurait pas pu envoyer plus d’indicateurs qu’il n’avait jamais voulu faire ce mouvement.

Le règne de Carlo Ancelotti au Bayern Munich incluait l’accord de prêt infructueux pour James Rodriguez.Le crédit photo doit lire DAMIEN MEYER / . via .

Après le retour de Heynckes pour sauver un navire en perdition lorsque Ancelotti a été relâché, le Bayern Munich a embauché Kovac, mais son système était mal adapté à la liste du Bayern Munich – donc il ne pouvait pas le faire fonctionner ou il n’était pas autorisé à le faire fonctionner, mais soit façon dont il commençait derrière le 8-ball.

Quoi qu’il en soit, Kovac a finalement été contraint de jouer un système avec lequel il n’était pas à l’aise et a dû entraîner des joueurs dont il ne voulait pas nécessairement. Quelles que soient vos pensées sur Kovac, cet arrangement n’allait jamais fonctionner pour lui ni pour le club.

Lorsque Flick a pris le relais, la lumière s’est finalement allumée pour la liste. Le talent de la plupart des joueurs a été maximisé. Les médias se sont beaucoup moins inquiétés des rôles et du temps de jeu. Les choses étaient … harmonieuses – et réussies.

Alors, quelle est la conclusion que nous pouvons tirer de cette histoire récente des entraîneurs et de leur contribution respective aux mouvements de personnel? Le Bayern Munich avait peut-être de bonnes raisons de limiter la contribution de ses entraîneurs, mais le problème était que le club avait peut-être écouté les mauvais entraîneurs.

La planification de l’effectif, la constitution de la liste et les transferts doivent être un effort de collaboration si vous souhaitez embaucher et retenir d’excellents entraîneurs. S’il y a une chose que nous avons apprise au cours des dernières semaines, c’est qu’il n’y a peut-être pas assez de réflexion de groupe au Bayern Munich ces jours-ci.

Il est clair qu’un homme détient plus de pouvoir que les autres et, bien qu’il ait d’excellents mouvements dans son portefeuille, il a également quelques ratés. Le pouvoir absolu ne fonctionne pas et que vous soyez dans le camp du manager ou du directeur sportif, l’avenir du Bayern Munich semble sur le point de passer par un autre bouleversement à cause de cela.

Vaut-il la peine de perdre un manager brillant et éprouvé en qui le joueur a confiance?

Nous pourrions bientôt le découvrir à la dure.