Commentaire de la Gold Cup LIVE: heure de départ, coureurs et coureurs, astuces de paris, programme de la quatrième journée et dernières nouvelles de la course phare de Cheltenham

C’est le jour de la Gold Cup et talkSPORT vous offrira une couverture complète de l’énorme course de vendredi en direct depuis l’hippodrome de Cheltenham.

Le Festival est bien engagé et les fans de course profitent des quatre jours d’action de classe mondiale – quoique de loin.

. – .

La course phare de la semaine est bien sûr la Gold Cup.

Al Boum Photo et Paul Townend ont remporté une superbe deuxième victoire consécutive dans la course historique l’an dernier.

Le cheval champion fera un triplé cette année, mais aura beaucoup de compétition féroce.

La Gold Cup: Quand est-ce?

Le Festival de Cheltenham 2021 culminera avec La Gold Cup le vendredi 19 mars.

La course phare sera commence à 15 h 05 vendredi après-midi. L’action du quatrième jour débutera à 13 h 20, la Gold Cup étant la quatrième des sept courses de la journée.

SPÉCIAL CHELTENHAM BETTING: MEILLEURES OFFRES ET PARI GRATUITS POUR LE FESTIVAL 2021

La Gold Cup: couverture de talkSPORT

La course historique sera en direct sur le spectacle Hawksbee et Jacobs sur talkSPORT avec Rupert Bell et Lizzie Kelly sur le devoir de commentaire de l’hippodrome.

Notre couverture de Cheltenham commencera sur talkSPORT 2 à 10h avec notre émission de prévisualisation et se poursuivra à 13h avec le «talkSPORT 2 Social».

Ensuite, nous vous dirigerons vers talkSPORT pour des commentaires en direct des quatre courses d’ouverture se terminant, bien sûr, avec la Gold Cup.

Pour vous connecter, cliquez ici pour le flux de commentaires en direct ou sur le lecteur radio ci-dessous.

Liste complète des inscriptions à la Cheltenham Gold Cup Acapella Bourgeois (Willie Mullins) Photo d’Al Boum (Willie Mullins) Allaho (Willie Mullins) À plus tard (Henry de Bromhead) Aso (Venetia Williams) Battleoverdoyen (Gordon Elliott) Op noir (Tom George) Bristol de Mai (Nigel Twiston-Davies) Saint des terriers (Willie Mullins) Castlebawn West (Willie Mullins) Champ (Nicky Henderson) Cyrname (Paul Nicholls) Travail Delta (Gordon Elliott) Frodon (Paul Nicholls) Aura impériale (Kim Bailey) Pied qui démange (Olly Murphy) Kemboy (Willie Mullins) Vue sur le lac Lad (Nick Alexander) Seigneur du Mesnil (Richard Hobson) Perdu dans la traduction (Colin Tizzard) Magie de la lumière (Jessie Harrington) Maître Tommytucker (Paul Nicholls) Melon (Willie Mullins) Minella Indo (Henry de Bromhead) Monsieur Malarky (Colin Tizzard) Monalee (Henry de Bromhead) Rivière Native (Colin Tizzard) Présentation de Percy (Gordon Elliott) Du vrai acier (Paul Nicholls) Royale Pagaille (Venetia Williams) Saint Calvados (Harry Whittington) Samcro (Gordon Elliott) Santini (Nicky Henderson) Amour brisé (Gordon Elliott) Simplement les Betts (Harry Whittington) Spyglass Hill (Henry de Bromhead) Terrefort (Nicky Henderson) Le conditionnel (David Bridgwater) Vinndication (Kim Bailey) Attendre patiemment (Ruth Jefferson) Yorkhill (Sandy Thomson)

La Gold Cup: calendrier des courses

Cheltenham Day Four (vendredi 19 mars)

13h20 – Le JCB Triumph Hurdle – EN DIRECT sur talkSPORT

13 h 55 – La course de haies avec handicap du comté de McCoy Contractors – EN DIRECT sur talkSPORT

14h30 – La course de haies des novices Albert Bartlett – EN DIRECT sur talkSPORT

15 h 05 – The WellChild Cheltenham Gold Cup Steeple Chase – EN DIRECT sur talkSPORT

15 h 40 – Chasse au Steeple Chase Open Hunters ‘Steeple Cup de la St.James’s Place Festival Challenge Cup

16h15 – La poursuite au Steeple de Mrs Paddy Power Mares

16 h 50 – Obstacle de handicap des jockeys conditionnels de Martin Pipe

. – .