Commentaire de la plate-forme de vente socialeSold Eyes Growth With New Investment – WWD

La société de capital-investissement Permira a réalisé un «investissement stratégique» dans le fournisseur de plateforme de commerce social en direct, CommentSold. La société a déclaré qu’elle utiliserait l’injection financière pour accélérer ses plans de croissance.

CommentSold se décrit comme une plate-forme SaaS basée sur le cloud « qui permet la vente en direct et sur les réseaux sociaux sur plusieurs plates-formes et canaux d’achat, y compris les réseaux de médias sociaux, les propres sites Web des commerçants et leurs applications mobiles de marque alimentées par CommentSold, qui génèrent près de 80 % des ventes. “

Les termes de l’investissement n’ont pas été divulgués. Mais dans un communiqué, la société a déclaré que le PDG de CommentSold, Brandon Kruse, continuerait de diriger la société avec l’équipe de direction existante. L’ancien investisseur de CommentSold, ZMC, a déclaré qu’il abandonnait sa position dans la société dans le cadre de l’accord.

Andrew Vogel, co-directeur des investissements et associé directeur chez ZMC, a félicité « l’équipe de direction et les employés exceptionnels de CommentSold pour leur partenariat au cours d’une période caractérisée par une croissance dynamique et l’innovation », tout en notant qu’ils étaient enthousiasmés par les perspectives d’avenir de CommentSold sous Permira.

Dans l’accord, Evercore a été le conseiller financier exclusif de CommentSold tandis que Lowenstein Sandler LLP a agi en tant que conseiller juridique. Fried Frank a servi de conseiller juridique à Permira.

La plate-forme de CommentSold prend en charge les petites et moyennes entreprises et aide les commerçants à optimiser les fonctions commerciales « telles que la facturation, le merchandising, la gestion des stocks, le traitement des commandes et le marketing, leur permettant d’offrir une gamme d’options de paiement, de recommander des produits, d’envoyer des notifications push, de préenregistrer des vidéos. pour des démonstrations de produits et proposer des rediffusions de diffusions en direct précédemment enregistrées aux acheteurs à la demande, entre autres capacités.

Actuellement, CommentSold prend en charge plus de 6 000 vendeurs indépendants et PME et compte plus de 12 millions d’utilisateurs enregistrés. CommentSold a déclaré qu’au cours de la dernière période de 12 mois, il avait généré plus d’un milliard de dollars de valeur brute des marchandises, tandis que les acheteurs “ont visionné plus d’un milliard de minutes de contenu sur la plate-forme”.

Kruse a déclaré que l’accord d’investissement avec Permira “est le moyen idéal pour lancer notre prochaine phase de croissance et rester à la pointe de la vente en direct en veillant à ce que notre plate-forme fournisse tout ce dont nos clients ont besoin pour engager les acheteurs et développer leur entreprise”.

David Erlong, directeur chez Permira, a décrit CommentSold comme une “plate-forme perturbatrice permettant le commerce électronique en direct et alimentant une croissance massive des petites entreprises aux États-Unis” et a noté que Kruse et l’équipe de direction “redéfinissent la façon dont les vendeurs en direct interagissent et créent des relations durables avec leur public, ce qui est un élément essentiel pour les vendeurs en direct qui aspirent à dynamiser leur croissance. »