Commentaire de Liverpool v Shrewsbury LIVE: les Reds épuisés de Jurgen Klopp cherchent à éviter un énorme choc de la FA Cup

Une équipe de Liverpool épuisée cherchera à éviter un énorme choc de la FA Cup lorsqu’elle accueillera Shrewsbury ce week-end.

L’équipe de Jurgen Klopp a été gravement touchée par Covid, les blessures et la Coupe d’Afrique des Nations, ce qui signifie qu’ils devront envoyer une jeune équipe de fortune contre les Musaraignes.

Liverpool accueille Shrewsbury au troisième tour de la FA Cup ce week-end

Les Reds ont fait match nul 2-2 à Chelsea dimanche dernier et sont sans victoire depuis le 16 décembre.

Shrewsbury de Steve Cotterill espère en profiter et réaliser une énorme surprise au troisième tour.

Ils sont actuellement 14e de League One et ont battu Sheffield mercredi la dernière fois.

Liverpool contre Shrewsbury: commentaire talkSPORT

Ce choc de la FA Cup aura lieu le dimanche 9 janvier.

Il se tiendra à Anfield et débutera à 14 heures.

Ce match sera diffusé en direct sur talkSPORT avec une couverture à partir de 13h.

Adrian Durham sera votre hôte et les commentaires viendront de Joe Shennan et de l’ancien défenseur anglais Micky Gray.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Troisième tour de la FA Cup sur talkSPORT

VENDREDI 7 JANVIER

Swindon contre Manchester City – 20h00 – talkSPORT

SAMEDI 8 JANVIER

Millwall v Crystal Palace – 12h45 – talkSPORT Port Vale v Brentford – 15h00 – talkSPORT 2 Chelsea v Chesterfield – 17h30 – talkSPORT Hull v Everton – 17h30 – talkSPORT 2

DIMANCHE 9 JANVIER

Liverpool v Shrewsbury – 14h00 – talkSPORT Tottenham v Morecambe – 14h00 – talkSPORT 2 Nottingham Forest v Arsenal – 17h10 – talkSPORT

LUNDI 10 JANVIER

Manchester United v Aston Villa – 19h55 – EXCLUSIVITÉ talkSPORT

Liverpool contre Shrewsbury: Actualités de l’équipe

Une épidémie de Covid-19 qui a provoqué l’arrêt de l’entraînement de la première équipe pendant 48 heures aura un impact sur l’équipe de Liverpool à domicile contre Shrewsbury.

Il était probable qu’un certain nombre de joueurs marginaux auraient figuré malgré tout, mais avec seulement les équipes de l’académie capables de s’entraîner au cours des deux derniers jours, la dépendance à l’égard des jeunes est susceptible d’être plus importante.

Cela signifie que Conor Bradley, Tyler Morton, Owen Beck, Kaide Gordon, Max Woltman et Harvey Blair seront pris en considération, à condition qu’ils ne soient pas affectés par Covid.

Thiago Alcantara et Divock Origi sont absents depuis quelques semaines et il est peu probable qu’ils soient risqués, mais Takumi Minamino pourrait revenir après une blessure.

Daniel Udoh de Shrewsbury aura jusqu’au dernier moment pour prouver sa forme physique.

L’attaquant de neuf buts est sorti en boitant de la victoire 1-0 de dimanche dernier contre Sheffield mercredi en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

L’attaquant Tom Bloxham revient d’une suspension de trois matchs.

Les joueurs en prêt Sam Cosgrove et Khanya Leshabela sont disponibles tandis que le plus récent ajout temporaire, Saikou Janneh, de Bristol City, pourrait faire ses débuts.

.

Klopp s’est plaint à plusieurs reprises de la planification et a également été touché par le virus Liverpool contre Shrewsbury: Qu’est-ce qui a été dit?

Le manager de Shrewsbury, Steve Cotterill : « Je suis impatient d’y être.

«Nous voulions obtenir un gros tirage depuis que le tirage a été fait pour le premier tour et c’est ce que vous vendez aux joueurs.

«Nous avons probablement l’un des meilleurs clubs de football au monde et l’un des meilleurs stades où aller et jouer au football devant les meilleurs groupes de fans.

« Ce sera une atmosphère incroyable – certainement pour ceux qui ne sont pas allés à Anfield – c’est un super endroit où aller et quand ils commenceront à chanter You’ll Never Walk Alone, si cela ne fait pas les poils sur le dos de votre le cou se lève alors ils ne le feront jamais.

« Nous pouvons tous penser à quelle équipe nous allons jouer et aucun de nous ne réussira, la seule personne qui le saura est Jurgen Klopp et son équipe.

«Il a le droit de jouer n’importe quelle équipe qu’il juge appropriée et ils obtiendront absolument tout le respect, qu’il s’agisse du joueur de l’équipe première ou de l’un de leurs jeunes gars qu’ils amènent dans le match.

« Si vous êtes signé pour Liverpool, vous allez être un bon joueur, donc quelle que soit l’équipe dans laquelle ils jouent, ils obtiendront 100 % de respect de notre part. »

