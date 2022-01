Commentaire de Millwall contre Crystal Palace EN DIRECT: les rivaux du sud de Londres s’affrontent au troisième tour de la FA Cup

Les anciens rivaux Millwall et Crystal Palace s’affronteront pour la première fois en neuf ans au troisième tour de la FA Cup ce week-end.

Les adversaires du sud de Londres ne se sont pas affrontés depuis un match nul et vierge en championnat en avril 2013, mais sont désormais prêts à renouveler leur rivalité.

L’hôte de Gary Rowett à Millwall, Londres, rivalise avec Crystal Palace en FA Cup ce week-end

Millwall est actuellement onzième au classement du championnat et a perdu 3-2 à Bristol City dimanche.

Palace, quant à lui, est également onzième de la Premier League après sa défaite contre West Ham la dernière fois.

Maintenant, les deux se rencontrent à Bermondsey et les deux groupes de fans aimeraient beaucoup en avoir un sur leurs voisins proches.

Millwall contre Crystal Palace: commentaire talkSPORT

Cette rencontre de la FA Cup aura lieu le samedi 8 janvier.

Il se tiendra à The Den et débutera à 12h45.

Le match sera diffusé en direct sur talkSPORT avec une couverture à partir de 12h.

Hugh Woozencroft sera votre hôte et les commentaires proviendront de Sam Matterface et de l’ancien milieu de terrain d’Ipswich et Charlton Matt Holland.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Le patron de Crystal Palace, Patrick Vieira, adorerait une course de la FA Cup cette saison Millwall contre Crystal Palace: nouvelles de l’équipe

Millwall espère que Jed Wallace, Maikel Kieftenbeld et Mason Bennett seront en forme pour commencer, mais tous auront besoin de tests de condition physique tardifs.

L’équipe locale a confirmé que George Long débutera dans les buts samedi midi.

Pour Palace, Patrick Vieira sera privé de Jordan Ayew, Wilfried Zaha et Cheikhou Kouyate partis pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Conor Gallagher sera probablement reposé après son combat contre Covid tandis que James McArthur est blessé.

Millwall contre Crystal Palace : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron de Millwall, Gary Rowett : « C’est un match fabuleux qui capte l’imagination de tous ceux qui aiment la FA Cup, c’est-à-dire la plupart d’entre nous.

«C’est la première compétition de coupe, à mon avis, depuis mon enfance en 1987 en regardant la finale Coventry contre Spurs.

« Vous l’avez suivi toute la journée. Ce n’était pas seulement une question de match, c’était toute la journée. Enfant, c’était absolument magique.

« Cela n’a pas beaucoup changé ; certains diront que le brillant a été enlevé un tout petit peu, mais pour moi, c’est toujours brillant.

« C’est certainement un événement qui passionne nos fans, les joueurs et toutes les personnes impliquées dans le club. »

