Commentaire de talkSPORT et nouvelle équipe alors que les Black Cats regardent le choc de la Coupe Carabao en quart de finale après la fouille des «gros canons» du patron Lee Johnson

Sunderland, l’équipe la moins bien classée de la Coupe Carabao, se rendra ce soir à Arsenal en forme pour son affrontement en quart de finale.

Les Black Cats de Lee Johnson sont actuellement troisièmes de League One et sont la seule équipe de ligue inférieure restante dans le tournoi de cette saison.

Sunderland de Lee Johnson affronte Arsenal en quarts de finale de la Coupe Carabao

Ils ont battu les Queens Park Rangers aux tirs au but au dernier tour et affronteront désormais Arsenal pour une place dans les quatre derniers.

Les Gunners de Mikel Arteta ont écrasé Leeds au cours du week-end et se sont considérablement améliorés ces dernières semaines.

Les Londoniens du nord, qui ont remporté la Coupe de la Ligue pour la dernière fois en 1993, ont également battu Leeds au quatrième tour.

Le choc de la Coupe Carabao débutera à l’Emirates Stadium à 19h45. Sunderland est la dernière équipe en dehors de la Premier League de la compétition.

