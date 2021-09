Commentaire de talkSPORT et nouvelles de l’équipe alors que le North London Derby arrive à l’Emirates Stadium en Premier League

in

Arsenal accueille Tottenham Hotspur lors du premier derby de Premier League au nord de Londres de la nouvelle saison à l’Emirates Stadium.

Mikel Arteta a bien fait de se venger de ses difficultés en début de saison et a ainsi conduit les Gunners à trois victoires consécutives contre Norwich City, Burnley et l’AFC Wimbledon en Coupe Carabao.

Arsenal et Tottenham s’affrontent dans le derby du nord de Londres cet après-midi

Pour les Spurs, cela a été quelques semaines difficiles, leur dernier résultat en championnat étant une défaite 3-0 contre Chelsea le week-end dernier.

Les deux équipes sont désespérées pour trois points cet après-midi et cela pourrait faire de cette rencontre une savoureuse rencontre.

L’affrontement de la Premier League à l’Emirates Stadium débutera à 16h30.Arsenal a remporté trois victoires de suite tandis que Tottenham n’a remporté aucune victoire lors de ses quatre derniers matches de 90 minutes.ÉQUIPES: devrait être annoncé à 15h30.talkSPORT avoir des mises à jour tout au long de la journée et vous pouvez écouter via notre lecteur radio ci-dessous

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Suivez notre blog de match en direct pour des mises à jour régulières…