Commentaire de talkSPORT et nouvelles de l’équipe de Stamford Bridge alors que Lukaku s’apprête à commencer avec une nouvelle signature Saul Niguez

Chelsea revient en Premier League ce soir alors qu’ils accueillent Aston Villa à Stamford Bridge.

Alors que la trêve internationale s’est étendue sur les deux dernières semaines, les Bleus n’ont certainement pas profité d’un repos avec nombre de leurs stars sillonnant le monde pour concourir pour leurs équipes nationales lors des matches amicaux et des éliminatoires de la Coupe du monde.

Après un match nul 1-1 contre Liverpool fin août, l’équipe de Thomas Tuchel cherchera à reprendre le chemin de la victoire en accueillant l’équipe de Dean Smith dans l’ouest de Londres.

Le match de Premier League débutera à Stamford Bridge à 17h30. Chelsea a fait match nul avec Liverpool la dernière fois et Villa a attiré avec BrentfordtalkSPORT aura des mises à jour tout au long de la journée et vous pouvez écouter via notre lecteur radio ci-dessous

Chelsea a déboursé 97,5 millions de livres sterling pour ramener Lukaku et a marqué à son retour

