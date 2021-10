Commentaire de Tyson Fury vs Deontay Wilder 3 EN DIRECT: Couverture exclusive de l’affrontement de la trilogie à Las Vegas

Tyson Fury et Deontay Wilder sont prêts à terminer leur trilogie et talkSPORT sera à Las Vegas pour vous présenter ce choc des titres à succès en direct.

Les rivaux des poids lourds se sont battus pour un tirage au sort passionnant en décembre 2018 avant de s’affronter dans un match revanche au début de 2020.

Mikey Williams/Meilleur rang

Wilder et Fury ont un dernier combat

Fury a produit un spectacle époustouflant au MGM Grand, démolissant son rival pour revendiquer les titres WBC et vacants des poids lourds The Ring.

Désormais, les deux grands modernes se retrouveront face à face à Sin City pour décider de leur trilogie.

Fury tentera de prouver qu’il est le meilleur poids lourd de la planète tandis que Wilder est en mission de vengeance pour récupérer son or mondial.

Ce devrait être un autre combat incroyable et talkSPORT vous apportera tout le drame en direct.

Fury vs Wilder 3: commentaire talkSPORT

Le combat pour le titre mondial des poids lourds aura lieu ce week-end – samedi 9 octobre – avec les marches du ring de l’événement principal attendues entre 4h et 5h du matin le dimanche matin pour les fans britanniques.

Il se déroule à la T-Mobile Arena de Las Vegas avec une salle comble de 20 000 fans qui devraient être présents.

talkSPORT vous apportera des commentaires en direct et exclusifs de ce méga-combat.

Notre équipe d’Adam Catterall, Gareth A Davies, Andy Clarke et Tim Witherspoon sera à Las Vegas pour toute la préparation, le combat lui-même et la meilleure réaction de ce qui sera une nuit passionnante.

Notre couverture commencera à 22h30 avec Jake Wood et Spencer Oliver en avant-première la veille de notre commentaire principal.

Nous organiserons également un blog en direct dans la nuit sur talkSPORT.com pour des mises à jour tour par tour de Vegas.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ FURY À 30/1 OU PLUS WILDER À 50/1 AVEC WILLIAM HILL

Sean Michael Ham/TGB

Fury a détruit Wilder en février 2020

Ryan Hafey/PBC

Wilder est catégorique, Fury a été trompé pour remporter le match revanche Fury vs Wilder 3: Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Tyson Fury (c) contre Deontay Wilder – pour les titres WBC et The Ring des poids lourdsRobert Helenius contre Adam KownackiEfe Ajagba contre Frank Sanchez – pour les titres WBC Continental Americas et WBO NABO des poids lourdsRobeisy Ramirez contre Orlando Gonzalez RuizEdgar Berlanga contre Marcelo Esteban Coceres – pour le titre vacant WBO NABO des super-moyensJulian Williams contre Vladimir HernandezJared VRances contre Vladimir Tereshry contre Mike MarshallBruce Carrington contre Cesar Cantu

talkSPORT vous apportera une couverture complète de Las Vegas Fury vs Wilder 3: Qu’est-ce qui a été dit?

Fury insiste sur le fait que Wilder l’a presque assommé à froid était la ” meilleure chose qui aurait pu arriver ” car cela lui a montré comment battre ” The Bronze Bomber “.

Fury a défini les chances de faire une brillante démonstration lors de leur premier combat, mais a été aplati par un tir écoeurant de Wilder.

Le Gypsy King s’est en quelque sorte remis sur pied et s’est même rallié avant la cloche finale.

Il a déclaré: «Après le premier combat de Wilder au dernier tour lorsqu’il m’a renversé, je me suis relevé et je suis entré dedans, et il n’a pas aimé ça.

« À partir de ce moment, j’ai su battre Deontay Wilder.

«Je savais que je devais aller de l’avant sur lui et décharger de gros coups.

“En y repensant des années plus tard, c’était la meilleure chose qui pouvait arriver parce que j’ai pu tout refaire.”

Pendant ce temps, Wilder a déclaré: «Je me sens bien, j’ai une excellente équipe.

« Tout le monde est d’accord, nous avons une équipe qui est d’accord.

« Les consignes sont encore plus claires.

« Comment pouvez-vous vous tromper quand vous avez autant de gars sur la même page ?

« Vous recherchez la perfection. Vous ne serez jamais parfait, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le pratiquer.

« Nous nous entraînons pour être parfaits, donc quand je monterai sur le ring, aucune question ne sera posée.

« Je ne vais pas revenir à mes vieilles habitudes, ce sera tout à fait conforme à ce sur quoi nous avons travaillé dans ce camp.

“En fin de compte, ma main sera levée haut dans le ciel parce que je l’ai assommé.”

Ce week-end, talkSPORT vous propose un commentaire radio en direct et exclusif du combat de trilogie des poids lourds de Tyson Fury avec Deontay Wilder.

Tout au long de la semaine, nous vous proposerons une accumulation complète en commençant par une conférence de presse en direct de Vegas le jeudi à partir de 19h. Ensuite, nous aurons un spectacle de pesée vendredi à partir de 22h.

L’action commence samedi soir avec un avant-première spéciale Fight Night avant de nous diriger vers l’équipe de commentateurs à Vegas à 1h du matin !