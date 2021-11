Commentaire : Deux fonctionnalités de la barre tactile dont macOS pourrait apprendre pour améliorer tous les Mac

Si vous avez déjà utilisé un MacBook Pro avec Touch Bar, vous connaissez probablement une commodité courante. Aimez-le ou détestez-le pour tout le reste, la barre tactile est vraiment bonne pour deux choses spécifiques. Maintenant que c’est parti, macOS a la possibilité d’apprendre de la Touch Bar.

Plus de barre tactile

Apple a lancé la Touch Bar sur MacBook Pro en 2016 en tant que nouvelle méthode de saisie sur macOS. Les touches de fonction et les commandes multimédias ont été remplacées par un écran tactile qui s’étendait sur la largeur du clavier et modifiait dynamiquement les commandes présentées.

Un certain nombre de problèmes ont contribué à la disparition définitive de Touch Bar, notamment une approche d’expédition et d’oubli d’Apple. Les nouveaux MacBook Pro remplacent la barre tactile par des touches de fonction pleine hauteur, et tout le monde semble être totalement d’accord avec ce choix.

Prix ​​fixé

On pourrait dire que la Touch Bar est mieux adaptée aux ordinateurs portables grand public et non aux Mac haut de gamme utilisés par les professionnels. Les pros ont tendance à le détester, mais les utilisateurs occasionnels y trouvent quelque chose à aimer.

Par exemple, l’apprentissage du montage vidéo avec iMovie ou Final Cut Pro est plus facile pour les débutants, grâce aux boutons contextuels pour les tâches courantes que les utilisateurs plus expérimentés effectuent avec des raccourcis clavier. C’est le coût supplémentaire de l’écran tactile OLED qui rendrait la barre tactile peu attrayante pour les MacBook au prix d’environ 999 $.

Fonctionnalités bien-aimées

Mis à part l’utilité et l’économie, il y a deux caractéristiques que les utilisateurs citent souvent lorsqu’ils trouvent quelque chose de positif à dire sur la barre tactile : les réactions de tapback dans les messages et l’accès rapide aux emoji fréquemment utilisés.

L’accès Tapback et emoji ne nécessite pas la Touch Bar, mais l’accès est beaucoup plus détectable avec elle. Cliquez sur un message spécifique dans Messages et la barre tactile vous permettra de réagir avec un Tapback en un seul clic.

La méthode sans Touch Bar est juste assez maladroite pour se sentir mal à l’idée de l’utiliser. Il n’est pas difficile de cliquer avec le bouton droit ou d’appuyer longuement sur le message, de cliquer sur Tapback et de cliquer sur la réaction souhaitée, mais ce n’est tout simplement pas aussi fluide que la méthode Touch Bar.

L’accès Emoji est un peu plus détectable dans Messages, grâce au bouton smiley à côté du champ de message. D’autres applications comme Slack incluent leur propre bouton de sélection d’emoji près du champ de saisie de texte.

Il y a aussi la touche de fonction, qui comporte désormais une icône de globe et ouvre le sélecteur d’emoji lorsque vous cliquez deux fois. La situation s’améliore depuis l’époque de contrôle + commande + espace comme raccourci clavier pour invoquer des emoji.

Le tapback et la sélection d’emoji sont tout simplement meilleurs avec la barre tactile, et Apple pourrait utiliser ces données comme raison pour améliorer la façon dont nous interagissons avec les emoji et les réactions aux messages sans l’écran tactile.

Opportunités de la barre post-touch

Maintenant qu’Apple va au-delà de la Touch Bar, macOS a la possibilité d’améliorer les fonctionnalités que les gens aimaient réellement à propos de la Touch Bar, mais pour tous les utilisateurs de Mac.

Par exemple, passer votre curseur sur un message peut invoquer les réactions Tapback au-dessus du message. Balayez vers le haut et jusqu’à la réaction souhaitée et cliquez pour une méthode de saisie rapide.

Développer le bouton emoji dans Messages en un curseur à défilement horizontal est une autre idée intéressante. En dehors de l’application Messages, un geste de la souris comme cliquer et maintenir peut ouvrir le sélecteur d’emoji pour une sélection rapide des caractères sur le Web et dans d’autres applications.

En réfléchissant à la façon dont j’ai personnellement bénéficié des Mac Touch Bar, j’ai installé l’application Touché qui vous permet d’exécuter une fenêtre Touch Bar sur votre Mac. Je me souviens instantanément de ce qui me manque : des suggestions de texte et d’emoji lors de la frappe.

Certaines fonctionnalités de la barre tactile (comme celle-ci probablement) ne peuvent pas être facilement recréées sur macOS, mais la barre tactile visait principalement à fournir des moyens plus faciles d’accéder de manière contextuelle aux interfaces utilisateur couramment utilisées. Alors que la Touch Bar disparaît de la gamme MacBook Pro, son héritage durable devrait être qu’il existe des moyens d’améliorer la façon dont nous interagissons avec l’interface utilisateur de macOS, quel que soit le modèle de Mac.

Qu’est-ce que Touch Bar a rendu plus facile pour vous et que vous aimeriez voir améliorer dans macOS ?

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :