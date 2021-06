Commentaire du Evening Standard: les élections partielles de Chesham et Amersham montrent que les électeurs du Sud trouvent leur voix

in

C’est un résultat qui a envoyé des ondes de choc à travers le Parti conservateur. L’une des principales forces de Boris Johnson était que, sous lui, le parti remporte les élections.

Mais une révolte des conservateurs du comté a vu les libéraux-démocrates renverser une majorité de 16 000 pour remporter les élections partielles de Chesham et Amersham avec une oscillation de plus de 25%. C’est plus que le swing de 16% atteint par les conservateurs à Hartlepool.

Les députés d’arrière-ban conservateurs peuvent essayer de se consoler en pensant que les problèmes locaux ont toujours joué un rôle majeur dans les élections. Les inquiétudes concernant HS2 et la réforme de la planification ont figuré en bonne place dans la campagne.

Les Lib Dems autrefois moribondes ont également bénéficié d’une candidate impressionnante, Sarah Green.

Mais une telle réponse sent la complaisance. Il y a un fort sentiment que cette réprimande au gouvernement, prononcée par ce qui était autrefois son vote principal, est bien plus que cela.

Boris Johnson a obtenu une remarquable majorité de 80 sièges aux élections générales de 2019, en grande partie en peignant en bleu les sièges traditionnellement travaillistes.

Et il a gouverné de cette manière – faisant tout son possible pour faire appel à ces électeurs pour s’assurer qu’ils ne reviennent pas dès que le Brexit sera “terminé”.

Mais ce faisant, il a pris son vote du sud pour acquis. Et le Sud trouve maintenant sa voix. Le nivellement est considéré par beaucoup comme un facteur de division, comme le Nord contre le Sud, pas une nation.

Nous devons arrêter de parler de murs et plutôt les abattre. La crainte est que les conservateurs n’aient pas de plan ou de stratégie économique cohérent pour l’ensemble du pays, mais poursuivent plutôt un plan largement politique visant à détenir les circonscriptions nouvellement gagnées.

L’espoir est que ce résultat soit un signal d’alarme pour que Johnson commence à gouverner l’ensemble du pays.