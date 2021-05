Commentaire effronté de Zara Tindall au prince Harry à propos du mariage dévoilé par un lecteur labial | Royal | Nouvelles

Zara a été vue en train de parler à son cousin Harry et à sa femme Meghan Markle lors du mariage d’Eugénie avec Jack Brooksbank en octobre 2018. Mike et Zara Tindall étaient assis devant le duc et la duchesse de Sussex lors de la cérémonie de la princesse.

Le mariage royal à la chapelle St George du château de Windsor a eu lieu quelques mois seulement après le mariage de Harry et Meghan au même endroit.

On aurait vu Zara se tourner vers Harry pour dire quelque chose qu’un lecteur labial a révélé.

Selon le Mirror, Zara a déclaré aux Sussex: “C’est très calme comparé aux cris de votre mariage.”

On dit qu’Harry a répondu: «À moi?»

En soutien aux Harry’s Invictus Games en 2014, Zara et Mike ont pris part à un match de rugby en fauteuil roulant aux côtés du duc de Sussex.

Harry aurait également présenté Zara à son désormais mari Mike dans un bar en Australie lors de la Coupe du monde de rugby 2003.

Harry est le parrain de la plus jeune fille de Zara et Mike, Lena.

Meghan et Harry ont assisté au baptême de Lena en 2019.

Les Sussex ont félicité Zara et Mike pour la naissance de leur troisième enfant plus tôt cette année.