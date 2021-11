Commentaire en direct Atalanta v Manchester United et heure du coup d’envoi: Solskjaer cherche à s’appuyer sur la victoire des Spurs lors d’un match clé de la Ligue des champions

Manchester United visera à remporter trois victoires consécutives en Ligue des champions lorsqu’il affrontera l’Atalanta cette semaine.

Les Red Devils sont actuellement en tête du Groupe F après des victoires contre l’équipe italienne et Villarreal a suivi une défaite décevante 2-1 contre les Young Boys.

Ronaldo et Cavani se sont bien combinés lors de la victoire de Man United contre Tottenham

Mais United a été très effrayé par l’Atalanta lors du match retour il y a deux semaines à Old Trafford alors que l’équipe à l’extérieur prenait une avance de deux buts.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a finalement riposté en seconde période, la tête tardive de Cristiano Ronaldo scellant un retour spectaculaire 3-2.

Atalanta v Manchester United: commentaire talkSPORT

Cette rencontre du Groupe F doit avoir lieu le mardi 2 novembre.

Il se déroule au stade Gewiss, également connu sous le nom d’Atleti Azzurri d’Italia, et le coup d’envoi est donné à 20 heures.

talkSPORT aura une couverture en direct du match à partir de 19h tandis qu’Adrian Durham sera votre présentateur.

Les commentaires viendront ensuite de Sam Matterface et de l’ancien milieu de terrain de la République d’Irlande Andy Townsend.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Ronaldo s’est bien levé pour marquer une tête de marque tard contre Atalanta Atalanta contre Manchester United: Nouvelles de l’équipe

Les hôtes seront à nouveau privés de Berat Djimsiti, Robin Gosens, Rafael Toloi, Matteo Pessina et Hans Hateboer pour le choc de mardi.

Jose Palomino est également incertain mais Merih Demiral – qui a marqué à Old Trafford – a fait son retour lors du match nul 2-2 contre la Lazio le week-end dernier.

Solskjaer pensait quant à lui avoir un bon état de santé après que son équipe soit sortie indemne de la victoire de samedi sur Tottenham.

Mais Victor Lindelof s’est blessé à l’entraînement lundi et a été exclu du match de la Ligue des champions en Italie.

Sur une note plus positive, Paul Pogba est de retour pour l’équipe à l’extérieur, avec l’interdiction de trois matchs du milieu de terrain uniquement pour les matchs nationaux.

C’était une première mi-temps de rêve pour l’Atalanta lors du match retour avant le retour de United Atalanta contre Manchester United : qu’est-ce qui a été dit ?

Ole Gunnar Solskjaer : « L’Atalanta est une équipe avec un style de jeu unique et croit toujours en elle-même.

«Ce sont toujours de petites choses qu’ils pourraient essayer de faire différemment pour gagner n’importe quel match.

Nous sommes comme eux, vous essayez toujours de causer des problèmes à l’opposition.

Bruno Fernandes : « Cette conviction était là avant le match contre Liverpool. Les deux jeux sont du passé, cela ne change rien pour nous.

« La réaction des joueurs a été bonne, il est toujours difficile de gérer une défaite contre les plus grands rivaux.

«Nous avons laissé tomber (les fans) cette fois, mais c’est le passé. Nous nous sommes concentrés sur Tottenham, maintenant nous devons oublier cette victoire et penser à ce que nous pouvons faire contre l’Atalanta.