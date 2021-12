Commentaire en direct de Chelsea contre Leeds et nouvelles de l’équipe: Lukaku commencera alors que Bielsa fait face à des blessures avant le choc de la Premier League

Chelsea fait face à un test délicat en Premier League alors qu’il affronte Leeds à Stamford Bridge ce week-end.

Les Blues ont subi une défaite surprise 3-2 contre West Ham dimanche dernier et ils seront déterminés à reprendre le chemin de la victoire cette fois-ci.

Thomas Tuchel et Marcelo Bielsa s’affronteront ce week-end

Quant à Leeds, ils espèrent poursuivre leur récente forme encourageante.

Une victoire et deux nuls lors de leurs trois derniers matchs ont vu l’équipe de Marcelo Bielsa s’éloigner de six points de la zone de relégation.

Le faire dans l’ouest de Londres, cependant, pourrait être délicat.

Chelsea v Leeds United : date et heure du coup d’envoi

Le choc de la Premier League doit avoir lieu le samedi 11 décembre et aura lieu à Stamford Bridge, à Londres.

Le coup d’envoi est prévu à 15 heures, heure du Royaume-Uni.

Chelsea cherchera à reprendre le chemin de la victoire après sa défaite contre son rival londonien West Ham le week-end dernier.

Bielsa a remis Leeds sur la bonne voie ces dernières semaines Chelsea v Leeds United: couverture talkSPORT

Le choc sera diffusé exclusivement en direct sur talkSPORT 2.

La couverture commencera à 14h30 avec des commentaires de Ian Danter et de l’ancien ailier d’Arsenal Perry Groves.

talkSPORT aura des mises à jour tout au long de la journée et vous pouvez écouter via notre lecteur radio ci-dessous

Chelsea v Leeds United : l’actualité de l’équipe

Thomas Tuchel sera privé de plusieurs joueurs pour le choc à Stamford Bridge.

Ben Chillwell, N’Golo Kante et Trevoh Chalobah sont portés disparus pour cause de blessure, tandis que Mateo Kovacic est absent avec COVID-19.

Jorginho pourrait revenir tandis que Timo Werner et Romelu Lukaku pousseront pour un début.

Marcelo Biela pourrait se passer de plusieurs joueurs de premier plan.

Rodrigo et Robin Koch devraient être absents tandis que Patrick Bamford, Kalvin Phillips et Liam Cooper devraient tous être absents.

Chelsea contre Leeds United : qu’est-ce qui a été dit ?

Marcelo Bielsa : «Chacun des matchs auxquels nous allons faire face, ce sont tous des matchs où des points sont en jeu, que ce soit un match nul ou une victoire.

« Nous nous préparons avec beaucoup d’espoir.

« Les espoirs et les envies sont accrus car ce sont de très gros adversaires. Et pouvoir obtenir des points dans ces jeux a une valeur ajoutée. Et nous allons aller à chacun de ces matchs avec ce désir.

Lukaku pourrait débuter en Premier League ce week-end Chelsea contre Leeds United : faits sur le match Chelsea a remporté ses quatre derniers matches de championnat à domicile contre Leeds – ils n’en ont jamais remporté cinq de suite contre eux à Stamford Bridge. Leeds est sans victoire lors de ses six derniers rencontres avec Chelsea toutes compétitions confondues (D2 L4), depuis une victoire 2-0 à domicile en décembre 2002. Toutes compétitions confondues, Leeds a perdu ses sept dernières rencontres avec les champions d’Europe en titre, depuis sa victoire 1-0 à Nottingham Forest en décembre 1980. Leur Le dernier match de ce type a été une défaite 5-1 à domicile contre Chelsea lors d’un match de Coupe de la Ligue en décembre 2012. Chelsea a fait match nul lors de ses deux derniers matches de Premier League à domicile, 1-1 avec Burnley et Manchester United. Les Blues n’ont pas fait match nul trois de suite à Stamford Bridge depuis une série de quatre entre décembre 2015 et février 2016 sous Guus Hiddink. Chelsea a concédé plus de deux fois pour la deuxième fois seulement en 34 matchs de Premier League sous Thomas Tuchel dans leur 3- 2 défaites à West Ham la dernière fois. En fait, les Blues ont encaissé plus de buts lors de leurs trois derniers matches de Premier League (5) que lors de leurs 12 premiers combinés cette saison (4). Leeds n’a remporté que deux de ses 32 derniers matches à l’extérieur à Londres, toutes compétitions confondues ( D7 L23) et ont perdu deux de leurs trois derniers matchs en marquant le premier dans la capitale: contre Chelsea en décembre dernier et les Spurs en novembre (victoire 2-1 dans l’autre contre Fulham). Chelsea et Leeds ont tous deux marqué un sommet commun en championnat. trois buts à la 90e minute des matchs de Premier League cette saison ; Les trois de Chelsea ont mis l’accent sur des matchs déjà gagnés pour eux, tandis que les trois de Leeds ont soit gagné (1), soit égalisé (2). Mason Mount a à la fois marqué et aidé un but lors de trois de ses quatre derniers départs en Premier League pour Chelsea, le milieu de terrain anglais marquant cinq points et aidant trois lors de ces matchs. Mount a le plus de buts en championnat (9) et le plus grand nombre de passes décisives (6) de tous les joueurs de Chelsea sous Thomas Tuchel.Raphinha a marqué six des 15 buts de Leeds en Premier League cette saison, aucun autre joueur du club n’ayant marqué plus de deux terme. Ses six buts ont valu sept points aux Blancs, seuls les buts de Jamie Vardy étant plus précieux pour son équipe cette saison (8).Patrick Bamford – qui a marqué lors de la défaite 3-1 de Leeds à Chelsea la saison dernière – cherche à devenir le premier joueur de Leeds à marquer lors de matches consécutifs de championnat à l’extérieur contre Chelsea depuis Gary McAllister lors des saisons 1994-95 et 1995-96.