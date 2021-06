Commentaire en direct de l’Ecosse contre la République tchèque: l’armée tartan affronte l’ouverture de l’Euro 2020 alors que l’Angleterre attend

in

L’Ecosse affronte la République tchèque aujourd’hui lors de leur match d’ouverture de l’Euro.

La paire devra se battre farouchement pour une place dans la phase à élimination directe alors qu’elle partage le groupe D avec l’Angleterre et la Croatie.

.

L’Écosse a une équipe capable de participer à un tournoi majeur

Ils se sont affrontés deux fois l’an dernier à la Ligue des Nations, l’Écosse étant victorieuse à chaque fois.

L’armée tartan amènera 12 000 partisans à Hampden Park lundi dans une atmosphère électrisante.

L’Écosse a l’une de ses équipes les plus fortes depuis un certain temps et profitera d’un retour dans un tournoi international majeur après avoir échoué à se qualifier depuis 1996.

La République tchèque compte également des talents de premier plan, notamment les stars de West Ham, Tomas Soucek et Vladimir Coufal.

Ecosse v République tchèque : comment écouter

Ce match du groupe C aura lieu à 14h le lundi 14 juin.

Une couverture complète de Hampden Park sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 18h.

Jim White sera votre hôte et les commentaires viendront d’Alex Crook et Chris Iwelumo.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

. – .

La République tchèque compte des joueurs de Prem dans son équipe Ecosse v République Tchèque : Effectifs

Écosse

Gardiens de but: Craig Gordon (Hearts), David Marshall (Derby), Jon McLaughlin (Rangers)

Défenseurs: Liam Cooper (Leeds), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Celtic), Scott McKenna (Nottingham Forest), Stephen O’Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andy Robertson (Liverpool) ), Greg Taylor (Celtique), Kieran Tierney (Arsenal)

Milieu de terrain: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Celtic), John Fleck (Sheffield United), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle United), Billy Gilmour (Chelsea), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic) ), Scott McTominay (Manchester United), David Turnbull (Celtic)

Avant: Ché Adams (Southampton), Lyndon Dykes (QPR), Kevin Nisbet (Hibernian)

République Tchèque

Gardiens de but: Aleš Mandous (Olomouc), Jiří Pavlenka (Werder Brême), Tomáš Vaclík (Séville)

Défenseurs: Jan Bořil (Slavia Praha), Jakub Brabec (Viktoria Plzeň), Ondřej Čelůstka (Sparta Praha), Vladimír Coufal (West Ham), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim), Tomáš Kalas (Bristol City), Tomáš Holeš (Slavia Praha) , Aleš Matějů (Brescia), David Zima (Slavia Praha)

Milieu de terrain: Antonín Barák (Vérone), Vladimír Darida (Hertha Berlin), Jakub Jankto (Sampdoria), Alex Král (Spartak Moskva), Lukáš Masopust (Slavia Praha), Jakub Pešek (Sparta Praha), Michal Sadílek (Liberec), Petr Ševčík (Slavia Praha), Tomáš Souček (West Ham)

Avant: Adam Hložek (Sparta Praha), Michael Krmenčík (PAOK), Tomáš Pekhart (Legia), Patrik Schick (Leverkusen), Matěj Vydra (Burnley)

. – .

L’Ecosse sera désespérée de battre l’Angleterre dans son match de phase de groupes Ecosse contre République Tchèque: Qu’est-ce qui a été dit?

Il y a un fort sentiment d’optimisme en Écosse avant la compétition, l’ancien manager a soutenu ses garçons pour aller jusqu’au bout.

S’exprimant sur leurs chances à l’Euro, il a déclaré : « Nous ne nous soucions pas de la façon dont nous nous sommes qualifiés – nous sommes là. Je pense que nous avons une équipe capable de nous faire parcourir toute la distance, honnêtement.

“Je ne suis pas stupide ou patriote – je suis vraiment optimiste, nous pouvons tenir la distance ici et nous avons toutes les capacités de cette équipe.”

Il a poursuivi en disant: «Quand je vois d’autres pays qui l’ont gagné – le Portugal l’a gagné sans gagner un match de groupe, la Grèce l’a gagné. En 1992, le Danemark l’a remporté. Ils sont venus de nulle part.

“Il est possible pour quelqu’un d’autre, pas une grande équipe de haut niveau, de le gagner, et je pense que l’Ecosse a une chance cette fois.”

bouée de sauvetage

Le médecin de l’équipe danoise confirme qu’Eriksen a fait un arrêt cardiaque alors que le joueur fait une déclaration

Calme

La réaction de colère d’Arnautovic au but de l’Autriche alors qu’Alaba essaie d’arrêter la diatribe en célébration

ENSEMBLE

Mourinho a prié et pleuré pour Eriksen et révèle la mise à jour positive de Hojbjerg

Honnête

L’affichage de Kane “étrange” alors que Sterling a besoin d’un “entraînement au tir”, a déclaré talkSPORT

terrible

Un supporter anglais grièvement blessé après être tombé du stand à Wembley lors du match d’ouverture de l’Euro 2020

Fier

Lampard qualifie Mount de « absolument classe » contre la Croatie et plaisante « Je lui ai tout appris ! »