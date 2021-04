Commentaire en direct de Man City v Tottenham: la finale de la Coupe Carabao a prolongé la couverture alors que les Spurs de Mason affrontent Guardiola et co

Manchester City et Tottenham s’affrontent en finale de la Coupe Carabao cet après-midi après une semaine difficile pour les deux.

Les Spurs ont limogé Jose Mourinho lundi à la suite d’une mauvaise forme au club et Ryan Mason a été placé en charge intérimaire pour le reste de la saison.

City et Spurs ont également été pris dans la fureur de la Super League européenne, s’engageant dans la compétition d’échappée controversée avant de finalement se retirer après une violente réaction.

Les deux clubs ont beaucoup à répondre avec leurs fans et se retrouveront désormais à Wembley lors de la finale de la Coupe de la Ligue réorganisée ce week-end.

Et malgré tous les malheurs hors du terrain cette semaine, ce match devrait offrir une évasion bienvenue et une chance à l’argenterie.

City a remporté cette compétition trois ans sur le rebond et à cinq reprises au cours des sept dernières saisons.

Cette coupe a également fourni à Tottenham son dernier trophée après avoir battu Chelsea lors de la finale de 2008.

Ce sera probablement une journée de drame et d’émotion sous l’arche de Wembley et talkSPORT sera présent pour vous apporter tout cela …

Route vers la finale

Man City

Ronde 3 – battre Bournemouth 2-1 Ronde 4 – battre Burnley 3-0 Quart de finale – battre Arsenal 4-1 Demi-finale – battre Manchester United 2-0

Tottenham

Ronde 3 – a reçu un laissez-passer contre Leyton Orient en raison des implications de COVID-19 Ronde 4 – a battu Chelsea 5-4 aux tirs au but (1-1 temps normal) Quart de finale – a battu Stoke 3-1 Demi-finale – a battu Brentford 2-0 Man City v Tottenham: comment écouter

La finale de la coupe aura lieu le dimanche 25 avril et débutera à Wembley à 16h30.

Le match devait initialement avoir lieu le 28 février, mais a été réorganisé pour que les fans soient présents.

Il y aura 8000 supporters à Wembley – le plus lors d’un événement sportif en plein air au Royaume-Uni depuis le premier verrouillage du coronavirus en mars de l’année dernière.

Une couverture complète de Wembley sera en direct sur talkSPORT, avec notre extension d’avant-match à partir de 13 heures.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires viendront de Sam Matterface, Stuart Pearce et Ally McCoist.

Avant notre couverture principale à 15h, Ade Oladipo accueillera la Session du dimanche en direct de BoxPark Wembley pour se préparer au grand match.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Mourinho n’a duré que 17 mois à Tottenham Man City v Tottenham: nouvelles de l’équipe

Le meneur de jeu de la ville, Kevin De Bruyne, qui s’est blessé à la cheville lors de la défaite en demi-finale de la FA Cup contre Chelsea le week-end dernier, est un doute majeur.

John Stones sera suspendu pour la finale suite à son carton rouge contre Aston Villa mercredi.

Sergio Aguero espère prouver sa forme après un passage avec un problème musculaire.

Le gardien de la Coupe, Zack Steffen, devrait recommencer le premier choix Ederson.

La star de Tottenham, Harry Kane, fait face à une course contre la montre pour être en forme pour le match.

Le capitaine anglais s’est blessé à la cheville lors du dernier match de Mourinho à Everton et n’a pas fait partie de l’équipe pour sa victoire contre Southampton en milieu de semaine, mais s’est entraîné depuis.

Matt Doherty est de retour en lice mais Ben Davies est toujours absent.

La blessure de De Bruyne est une grande inquiétude pour City Man City v Tottenham: qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Man City, Pep Guardiola: «Nous ne pouvons pas nier que la Ligue des champions est proche et que la Premier League n’est pas terminée et ils sont plus importants. Mais nous voulons gagner ce concours.

“Pour Tottenham, ce sera leur premier titre depuis des années et leur engagement sera incroyable et la qualité de leurs joueurs est extraordinaire.”

Ryan Mason, patron par intérim de Tottenham: «City est une équipe formidable, qui est ensemble depuis un certain temps, un manager stable au club et la meilleure équipe du pays en ce moment, cela ne fait aucun doute.

«Mais c’est une finale de coupe et nous irons pleins de conviction. Nous pensons qu’il y aura certaines situations où nous pourrons les blesser et affecter le jeu, et tout peut arriver.

«Nous pouvons nous concentrer sur nous-mêmes et faire du bon travail.»

Ce sera Pep Guardiola contre Ryan Mason lors de la finale de la Coupe Carabao Man City v Tottenham: Statistiques et faits du match Manchester City cherche à remporter la Coupe de la Ligue pour une huitième fois record (au niveau de Liverpool), alors qu’ils pourraient également devenir juste la deuxième équipe à remporter la compétition en quatre campagnes consécutives (Liverpool, 1981-1984). Le dernier trophée majeur de Tottenham est venu dans cette compétition en 2008, battant Chelsea 2-1 à Wembley sous Juande Ramos. C’est leur troisième apparition en finale depuis lors, perdant contre Manchester United en 2009 et Chelsea en 2015.Tottenham (W4 L4) et Manchester City (W7 L1) sont en compétition dans leur neuvième finale de Coupe de la Ligue, avec seulement Liverpool (12 ) ayant joué en plus. Seul Liverpool (8) a gagné plus que Man City, tandis que seul Arsenal (6) a perdu plus que les Spurs.Au cours des sept saisons précédentes, la Coupe de la Ligue anglaise a été remportée par l’un ou l’autre Manchester City (’14, ’16, ’18 , ’19, ’20) ou une équipe de José Mourinho (Chelsea, ’15, Man Utd, ’17), avec les Citizens de Pep Guardiola soulevant le trophée dans chacune des trois dernières campagnes.C’est la deuxième fois que Tottenham et Man City sont s’affronter dans une finale de coupe nationale majeure, les Spurs remportant la FA Cup 1981 contre les Citizens après une rediffusion. Tottenham v Man City sera le 17e match différent à avoir été disputé en finale de la Coupe de la Ligue et de la FA Cup.Tottenham a remporté ses trois précédentes rencontres de Coupe de la Ligue avec Manchester City, gagnant au troisième tour en 1992- 93, quatrième ronde en 2003-04 et quart de finale en route pour remporter le trophée en 2007-08.Lorsqu’il jouait sur le terrain en tant que terrain neutre, Tottenham a perdu chacun de ses cinq derniers matches au stade de Wembley, expédiant au moins deux buts à chaque fois. Les Spurs ont également perdu leurs deux matchs de Premier League contre Man City à Wembley lors de son utilisation comme terrain de jeu.Le 25 avril est la dernière finale de Coupe de la Ligue depuis 1990 (29 avril), avec Nottingham Forest de Brian Clough battant Oldham de Joe Royle. Athlétique 1-0: le patron de Man City, Pep Guardiola, cherche à devenir le premier entraîneur à remporter la Coupe de la Ligue pendant quatre saisons consécutives. Les Citizens n’ont perdu aucune de leurs 19 dernières rencontres dans la compétition, depuis leur élimination par Manchester United en octobre 2016.Sergio Agüero a marqué lors des victoires finales de la Coupe de la Ligue de Man City en 2018 et 2020 et pourrait devenir le premier joueur à marquer en 2018 et 2020. Trois finales de Coupe de la Ligue depuis Didier Drogba (2005, 2007, 2008) .Harry Kane est le meilleur buteur de tous les temps en club au stade de Wembley, marquant 31 buts en 44 apparitions pour les Spurs, marquant huit lors de ses 10 derniers matchs en club à Wembley. . Il n’y a eu que deux buteurs anglais lors des sept dernières finales de la Coupe de la Ligue – John Terry en 2015 et Jesse Lingard en 2017.À l’heure actuelle, Yaya Touré et David Silva sont les seuls joueurs à avoir marqué à la fois en Coupe de la Ligue et en finale de la FA Cup. pour Manchester City. Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus et Raheem Sterling pourraient tous rejoindre cette liste après avoir marqué pour les Citizens lors de leur triomphe final en FA Cup 2019.Ce sera le deuxième match de Ryan Mason à la tête de Tottenham – le dernier entraîneur à prendre en charge un club anglais en une finale majeure dès son deuxième match à la barre était Syd Owen de Luton Town, dont le premier match de ce genre était la finale de la FA Cup 1959.