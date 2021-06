Commentaire Espagne-Suède EN DIRECT : les champions 2012 lancent la campagne du Groupe E

in

L’Espagne, championne d’Europe 2008 et 2012, lance sa campagne Euro 2020 ce soir lorsqu’elle affronte la Suède à Séville.

L’Espagne s’est écrasée en huitièmes de finale lors des derniers Euros et de la Coupe du monde 2018.

L’Espagne affronte la Suède dans le Groupe E ce soir

Après son triplé de victoires en tournois majeurs, La Roja a lutté pour la forme et sera impatiente de riposter cet été.

Ils ont une équipe jeune et excitante et sont dirigés par la légende barcelonaise Luis Enrique.

Ils ouvrent le Groupe E en accueillant la Suède qui a perdu le talisman Zlatan Ibrahimovic sur blessure lors de la préparation de cette compétition.

Espagne contre Suède: Comment écouter

Ce match du Groupe E aura lieu à 20h le lundi 14 juin.

La couverture complète de l’Estadio Olimpico de la Cartuja sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 18h.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires proviendront de Jim Proudfoot et Matt Holland.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

La star de Man City, Aymeric Laporte, fera son premier départ pour l’Espagne depuis qu’il a changé d’allégeance de la France Espagne contre Suède: Équipes

Espagne: Simon, Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba, Koke, Rodri, Gonzalez, Ferran Torres, Morata, Olmo

Abonnés : De Gea, Azpilicueta, Diego Llorente, Gérard, Thiago, Garcia, Sanchez, Gaya, Fabian, Traoré, Oyarzabal, Sarabia

Suède: Olsen, Lustig, Danielson, Lindelof, Augustinsson, Sebastian Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Berg, Isak

Abonnés : Granqvist, Bengtsson, Johnsson, Svensson, Helander, Sema, Krafth, Claesson, Jansson, Quaison, Nordfeldt, Jordan Larsson, Cajuste