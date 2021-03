Commentaire exclusif du quatrième T20 à Ahmedabad alors que les touristes mènent les hôtes 2-1 dans la série

L’Angleterre peut sceller une victoire de la série T20 contre l’Inde lors de son quatrième affrontement aujourd’hui.

Jos Buttler a inspiré l’Angleterre à une superbe victoire mardi pour aller de l’avant 2-1 dans la série de cinq matchs.

L’Angleterre mène l’Inde 2-1 dans sa série T20

Eoin Morgan et ses collègues voudront s’appuyer sur cette victoire et remporter la série et talkSPORT 2 vous offrira une couverture complète de chaque balle.

Il n’y aura plus de fans à Ahmedabad en raison des restrictions du COVID-19, mais l’action devrait être à nouveau passionnante.

Le dernier match T20 aura lieu samedi avant que les équipes ne se rendent à Pune pour trois ODI.

Inde vs Angleterre: comment écouter

Une couverture balle par balle ininterrompue de l’Inde contre l’Angleterre à Ahmedabad sera en direct sur talkSPORT 2.

Notre brillant line-up de diffusion pour le match comprend Darren Gough, Matt Prior, Alex Tudor, Guy Swindells et Andrew McKenna.

Le troisième T20 se tiendra le Jeudi 18 mars et l’action commencera à 13h30.

Vous pouvez profiter de la couverture sans publicité sur le application talkSPORT ou écoutez sur talkSPORT 2 à partir de 12h30. Pour vous connecter, cliquez ci-dessous ou ICI.

Vous pouvez également écouter via touche radio numérique ou via votre haut-parleur intelligent.

Si vous manquez l’action en direct, il y aura une émission quotidienne des faits saillants à 21 h sur talkSPORT 2.

L’ancien paceman anglais Steve Harmison animera également une émission d’analyse sur la chaîne YouTube de talkSPORT à la fin du jeu.

Un podcast quotidien Follow On s’ajoutera au commentaire en direct.

Il y aura également un forfait de deux heures sur les faits saillants pour ceux qui ratent l’action, et le collectif de cricket proposera régulièrement des aperçus et des critiques.