Commentaire exclusif du troisième T20 à Ahmedabad avec le niveau de la série après deux matchs passionnants

L’Angleterre cherchera à riposter contre l’Inde lors de son troisième affrontement T20 cette semaine et il sera en direct sur talkSPORT 2.

Après une série de tests dramatiques, l’Angleterre a remporté le match d’ouverture d’une journée avant de perdre dimanche pour quitter le niveau de la série T20 de cinq matchs à 1-1.

Getty Images – Getty L’Angleterre et l’Inde devraient s’affronter lors de leur troisième affrontement T20

Les équipes affrontent cinq T20 à tir rapide ce mois-ci et le troisième match arrive rapidement.

Les deux équipes espèrent gagner l’avantage avant les deux derniers T20, puis les ODI à venir.

talkSPORT 2 vous offrira une couverture complète de chaque balle dans les trois T20 restants, ainsi que les trois ODI, et nous serons à nouveau à Ahmedabad cette semaine.

Inde vs Angleterre: comment écouter

Une couverture balle par balle ininterrompue de l’Inde contre l’Angleterre à Ahmedabad sera en direct sur talkSPORT 2.

Notre brillant line-up de diffusion pour le match comprend Darren Gough, Matt Prior, Alex Tudor, Guy Swindells et Andrew McKenna.

Le troisième T20 se tiendra le Mardi 16 mars et l’action commencera à 13h30.

Le troisième T20 se tiendra le Mardi 16 mars et l'action commencera à 13h30.

Vous pouvez également écouter via touche radio numérique ou via votre haut-parleur intelligent.

Si vous manquez l’action en direct, il y aura une émission quotidienne des faits saillants à 21 h sur talkSPORT 2.

L’ancien paceman anglais Steve Harmison animera également une émission d’analyse sur la chaîne YouTube de talkSPORT à la fin du jeu.

Un podcast quotidien Follow On s’ajoutera au commentaire en direct.

Il y aura également un forfait de deux heures sur les faits saillants pour ceux qui ratent l’action, et le collectif de cricket proposera régulièrement des aperçus et des révisions.

L’horaire de l’Angleterre en Inde Premier test: 5-9 février (Chennai) – L’Angleterre a gagné par 227 points

Deuxième test: 13-17 février (Chennai) – L’Inde a gagné par 317 points

Troisième test: 24-28 février (Ahmedabad) – L’Inde a gagné par 10 guichets

Quatrième test: du 4 au 8 mars (Ahmedabad) – L’Inde a gagné par une manche et 25 points

Premier T20I: 12 mars (Ahmedabad) – L’Angleterre gagnée par 8 guichets

Deuxième T20I: 14 mars (Ahmedabad) – L’Inde a gagné par 7 guichets

Troisième T20I: 16 mars (Ahmedabad)

Quatrième T20I: 18 mars (Ahmedabad)

Cinquième T20I: 20 mars (Ahmedabad)

Premier ODI: 23 mars (Pune)

Deuxième ODI: 26 mars (Pune)

Troisième ODI: 28 mars (Pune)

Inde vs Angleterre: équipes T20

Inde: Virat Kohli (capt), Rohit Sharma, KL Rahul, Shikhar Dhawan, Shreyas Iyer, Suryakumar Yadav, Hardik, Rishabh Pant, Ishan Kishan (sem), Yuzvendra Chahal, Varun Chakravarthy, Axar Patel, Washington Sundar, Rahul Tewatia, T Natarajan, Bhuvneshwar Kumar, Deepak Chahar, Navdeep Saini, Shardul Thakur.

Angleterre: Eoin Morgan (capt), Moeen Ali, Jofra Archer, Jonathan Bairstow, Sam Billings, Jos Buttler, Sam Curran, Tom Curran, Chris Jordan, Liam Livingstone, Dawid Malan, Adil Rashid, Jason Roy, Ben Stokes, Reece Topley, Mark Wood , Jake Ball, Matt Parkinson.

Inde vs Angleterre: ce qui a été dit

Eoin Morgan a dit à son équipe anglaise de tirer des leçons difficiles après la victoire complète de l’Inde dimanche.

«Le terrain a joué assez lentement et assez bas. C’est probablement celui qui révèle notre faiblesse », a admis Morgan dans une évaluation franche d’après-match.

«Cela nous a fait sortir de notre zone de confort. C’était vraiment un guichet indien typique, comme nous jouerions dans un jeu IPL. Nous ne jouons pas sur beaucoup de guichets bas et lents et plus nous en faisons, mieux c’est.

«Pour devenir meilleur dans ces conditions, la seule façon de le faire est de jouer et de faire des erreurs.

«Vous avez tendance à apprendre plus rapidement si vous gagnez et que vous êtes confiant et que tout se passe raisonnablement bien, mais si nous devons apprendre à la dure, nous continuons à traverser ce processus.

«Nous essayons d’apprendre le jeu sur le match afin que, en ce qui concerne la Coupe du monde ici dans sept mois, nous puissions être mieux préparés et en savoir plus sur nous-mêmes.