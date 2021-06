Commentaire France-Allemagne EN DIRECT: affrontement des poids lourds européens dans un énorme match du Groupe F

in

Les poids lourds européens France et Allemagne s’affrontent dans le plus grand match de la phase de groupes de l’Euro 2020 à ce jour.

La France, vainqueur de la Coupe du monde en 2018, et l’Allemagne, vainqueur pérenne, auront tous deux l’ambition de revendiquer la gloire européenne cet été.

La France et l’Allemagne s’affrontent dans un énorme match du Groupe F

Mais ils ont été réunis dans un Groupe F extrêmement difficile aux côtés du Portugal et de la Hongrie de Cristiano Ronaldo.

La France a été battue finaliste lors des derniers Euros et a remporté la gloire lors de la dernière Coupe du monde, ce qui signifie qu’elle sera sans aucun doute en pleine forme pour ce tournoi.

L’Allemagne, quant à elle, a connu des difficultés depuis sa victoire en Coupe du monde 2014 et espère que cet été les verra retrouver leurs gloires passées.

Les deux parties ont beaucoup de qualité dans leurs rangs et cette égalité devrait être un thriller.

France contre Allemagne: Comment écouter

Ce match du Groupe F aura lieu à 20h le mardi 14 juin.

Une couverture complète de l’Allianz Arena sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 18h.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires proviendront de Ian Danter et Matt Holland.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

La superstar Mbappe devrait participer à son tout premier championnat d’Europe cette semaine France-Allemagne: Squads

France

Gardiens de but: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Milan), Steve Mandanda (Marseille)

Défenseurs: Lucas Digne (Everton), Leo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern), Presnel Kimpembe (Paris), Jules Kounde (Séville), Clément Lenglet (Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)

Milieu de terrain: Kingsley Coman (Bayern), N’Golo Kante (Chelsea), Thomas Lemar (Atletico Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern)

Avant: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Ousmane Dembele (Barcelone), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelone), Kylian Mbappe (Paris), Marcus Thuram (Monchengladbach)

Allemagne

Gardiens de but: Manuel Neuer (Bayern), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Francfort)

Défenseurs: Emre Can (Dortmund), Matthias Ginter (Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg (Leipzig), Mats Hummels (Dortmund), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Koch (Leeds), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern)

Milieu de terrain: Serge Gnabry (Bayern), Leon Goretzka (Bayern), Ilkay Gundogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Monchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern), Florian Neuhaus (Monchengladbach) , Leroy Sané (Bayern)

Avant: Kai Havertz (Chelsea), Thomas Müller (Bayern), Kevin Volland (Monaco), Timo Werner (Chelsea)