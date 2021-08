Commentaire Fulham v Middlesbrough LIVE: la nouvelle saison de championnat démarre et se déroule

Marco Silva prendra en charge son premier match de championnat pour Fulham contre Middlesbrough de Neil Warnock dimanche.

C’est enfin l’heure du week-end d’ouverture de l’EFL, avec une couverture sur le réseau talkSPORT.

Silva et Warnock se sont déjà affrontés dans la pirogue lorsqu’ils étaient respectivement managers d’Everton et de Cardiff

Le nouveau patron de Fulham, Silva, fait face à un énorme affrontement lors de son premier match de championnat, alors que le club londonien accueille Middlesbrough à Craven Cottage.

Middlesbrough de Warnock a terminé à la dixième place la saison dernière, dans la moitié supérieure du tableau, et le patron a admis qu’un gros roulement de joueurs était nécessaire pour améliorer ce trimestre.

En conséquence, six joueurs ont rejoint le club de Teesside cet été, tandis que Fulham n’a également fait que deux signatures, mais il y en a de grosses dans l’arrivée de 12 millions de livres sterling de l’international gallois Harry Wilson de Liverpool et du gardien de Tottenham Paulo Gazzaniga sur un transfert gratuit.

Et quelle meilleure façon de lancer la nouvelle saison que de voir deux équipes au nouveau look s’affronter.

Et ce n’est pas non plus la première fois que les managers s’affrontent dans la pirogue, s’étant rencontrés lors de leurs sorts respectifs en tant que manager d’Everton et de Cardiff en Premier League.

Fulham vs Middlesbrough : comment écouter

Ce match aura lieu à 13h30 le dimanche 8 août.

La couverture complète de Craven Cottage sera exclusivement en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 13h.

Dan Windle sera votre hôte et les commentaires viendront de Joe Shennan et Matt Holland.

Pour vous connecter, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Middlesbrough de Neil Warnock affronte Fulham lors du premier match du championnat. Fulham v Middlesbrough: nouvelles de l’équipe

Fulham sera privé du skipper Tom Cairney au milieu de terrain après s’être blessé la saison dernière.

Terrence Kongolo manquera également le match d’ouverture à la suite d’une blessure au genou qui a entraîné une intervention chirurgicale.

Pendant ce temps, Middlesbrough pourrait être sans Marc Bola en tant que doute sur la forme tandis que Marcus Tavernier se remet encore d’une blessure aux ischio-jambiers.

Boro sera également privé de Hayden Coulson, qui reste blessé, car Warnock pourrait se passer d’un arrière gauche naturel.

Fulham contre Middlesbrough : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron de Fulham, Marco Silva, a déclaré à Sky Sports: “Je veux et Fulham a besoin d’une certaine stabilité. En tant que groupe d’employés, nous devons construire quelque chose de plus long que par le passé.

“En tant que club, nous voulons revenir en Premier League dès que possible, mais nous savons que le championnat sera une compétition très difficile.”