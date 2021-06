Commentaire Hongrie v France EN DIRECT: nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT

in

La France cherchera à se qualifier pour la phase à élimination directe de l’Euro 2020 lorsqu’elle affrontera la Hongrie.

Les champions de la Coupe du monde ont battu l’Allemagne lors de leur match d’ouverture du Groupe F avec le propre but de Mats Hummels prouvant le décisif.

La France affronte la Hongrie dans le groupe F

La France a assez bien joué pour gagner mais voudra s’améliorer à Budapest.

La Hongrie a perdu 3-0 contre le Portugal de Cristiano Ronaldo lors de son premier match, mais a impressionné avant de s’effondrer tard.

Ce match se déroulera devant 62 000 fans à la Puskas Arena et les Hongrois espèrent que leur soutien à domicile les aidera à réaliser un énorme choc.

Hongrie contre France: Comment écouter

Ce match du Groupe F aura lieu à 14h le samedi 19 juin.

La couverture complète du stade Ferenc Puskas sera diffusée en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 13h.

Dan Windle sera votre hôte et les commentaires viendront d’Adam Bridge et Matt Holland.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

La France bat l’Allemagne en match d’ouverture de l’Euro 2020 Hongrie contre France: Equipes

Hongrie

Gardiens de but: Ádám Bogdán (Ferencváros), Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (Leipzig)

Défenseurs: Bendegúz Bolla (Fehérvár), Endre Botka (Ferencváros), Attila Fiola (Fehérvár), Ákos Kecskés (Lugano), Ádám Lang (Omonoia), Gergő Lovrencsics (Ferencváros), Loïc Necskés (Fehérvár), Willi Orbán (Leipzig), Attila Szalai (Fenerbahçe)

Milieu de terrain: Tamás Cseri (Mezőkövesd), Dániel Gazdag (Union de Philadelphie), László Kleinheisler (Osijek), Ádám Nagy (Bristol City), András Schäfer (Dunajská Streda), Dávid Sigéros (Ferencváş), Kevin Vargaváş ), Roland Varga (MTK Budapest)

Avant: János Hahn (Paks), Filip Holender (Partizan), Nemanja Nikolić (Fehérvár), Roland Sallai (Fribourg), Szabolcs Schön (FC Dallas), Ádám Szalai (Mayence)

France

Gardiens de but: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Milan), Steve Mandanda (Marseille)

Défenseurs: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernández (Bayern), Presnel Kimpembe (Paris), Jules Koundé (Séville), Clément Lenglet (Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)

Milieu de terrain: Kingsley Coman (Bayern), N’Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern)

Avant: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Barcelone), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelone), Kylian Mbappé (Paris), Marcus Thuram (Mönchengladbach)