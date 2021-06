Commentaire Hongrie v Portugal EN DIRECT: Cristiano Ronaldo à l’avant avec Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Diogo Jota, Joao Felix sur le banc alors que les titulaires lancent la campagne Euro 2020

in

Cristiano Ronaldo et son équipe du Portugal commencent leur défense du Championnat d’Europe contre la Hongrie aujourd’hui.

Ronaldo a mené son pays à la gloire lors des derniers Euros et l’équipe portugaise a encore plus de talent cette fois-ci.

La Hongrie et le Portugal s’affrontent dans le Groupe F aujourd’hui

L’équipe de Fernando Santos est le choix de beaucoup de gens pour la gloire cet été, mais ils ont été tirés au sort dans un Groupe F extrêmement difficile aux côtés de la France et de l’Allemagne.

Beaucoup ne donneront pas à la Hongrie une chance de progresser, mais ils seront impatients de prouver que certains ont tort cet été et d’obtenir des résultats surprenants.

Ce match sera une victoire incontournable pour les deux étant donné les épreuves difficiles qui les attendent dans le groupe.

Hongrie contre Portugal: Comment écouter

Ce match du Groupe F aura lieu à 17h le mardi 15 juin.

La couverture complète du stade Ferenc Puskas sera diffusée en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 16h.

Natalie Sawyer sera votre hôte et les commentaires proviendront d’Adam Bridge et d’Alvin Martin.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Cristiano Ronaldo tentera de renvoyer le Portugal à la victoire contre la Hongrie Hongrie contre Portugal: Equipes

Hongrie : Gulacsi, Botka, Orban, Szalai, Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola, Szalai, Sallai.

Sous-titres : Lang, Kecskes, Nego, Cseri, Dibusz, Roland Varga, Siger, Kevin Varga, Bogdan, Nikolic, Schon, Bolla.

Portugal : Patricio, Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, Carvalho, Fernandes, Bernardo, Ronaldo, Jota.

Sous-titres : Fonte, Moutinho, Andre Silva, Lopes, Rafa Silva, Sanches, Neves, Gonçalves, Rui Silva, Felix, Oliveira, Mendes.

Arbitre : Cuneyt Cakir