Commentaire Hongrie vs France EN DIRECT: Équipes confirmées, dernier score et couverture complète de talkSPORT

La France cherchera à se qualifier pour la phase à élimination directe de l’Euro 2020 lorsqu’elle affrontera la Hongrie.

Les champions de la Coupe du monde ont battu l’Allemagne lors de leur match d’ouverture du Groupe F avec le propre but de Mats Hummels prouvant la décision.

La France affronte la Hongrie dans le groupe F

La France a assez bien joué pour gagner mais voudra s’améliorer à Budapest.

La Hongrie a perdu 3-0 contre le Portugal de Cristiano Ronaldo lors de son premier match, mais a impressionné avant de s’effondrer tard.

Ce match se déroulera devant 62 000 fans à la Puskas Arena et les Hongrois espèrent que leur soutien à domicile les aidera à réaliser un énorme choc.

Ce match du Groupe F aura lieu à 14h le samedi 19 juin.

La France bat l’Allemagne en match d’ouverture de l’Euro 2020 Hongrie contre France: Équipes

HONGRIE: Gulacsi, Botka, Orban, Attila Szalai, Nego, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola, Sallai, Adam Szalai

ABONNÉS: Lang, Kecskes, Cseri, Holender, Dibusz, Lovrencsics, Roland Varga, Siger, Kevin Varga, Bogdan, Nikolic, Schon

FRANCE: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Digne, Kanté, Pogba,

Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappé

ABONNÉS: Lenglet, Lemar, Giroud, Dembele, Tolisso, Mandanda, Sissoko, Lucas, Maignan, Dubois, Koundé, Thuram