Commentaire Hull v Everton LIVE: Rafa Benitez fait face à un test difficile au troisième tour de la FA Cup

C’est le week-end du troisième tour de la FA Cup et Everton fait face à un test délicat contre Hull City.

Cela n’a pas été la meilleure des saisons pour les Toffees jusqu’à présent, l’équipe de Rafa Benitez étant 15e de la Premier League.

Hull City accueille Everton dans l’est du Yorkshire samedi soir

Ils espèrent qu’une victoire sur l’équipe du championnat pourra lancer leur saison.

Pour Hull, la campagne a également été difficile après avoir obtenu une promotion de League One la saison dernière et avec le club à la 19e place, il y a beaucoup de travail à faire s’il veut éviter la chute.

Un affrontement en coupe pourrait offrir un répit précieux à l’équipe du Yorkshire.

Hull v Everton: couverture talkSPORT

Le match du troisième tour de la FA Cup doit avoir lieu le samedi 8 janvier au stade MKM de Hull.

Le coup d’envoi est prévu à 17h30.

Le concours sera diffusé en direct sur talkSPORT 2 samedi soir.

La FA Cup Gameday Live débutera à partir de 17 heures avec Shebahn Aherne pour la présentation des fonctions.

Les commentaires viendront de Mark Wilson et de l’ancien milieu de terrain d’Arsenal Adrian Clarke.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Grant McCann devrait nommer une équipe solide pour le choc avec les Toffees, mais sera privé de Mallik Wilks, Josh Magennis et Callum Elder en raison d’une blessure.

Pour Everton, Benitez devrait se passer de Richarlison, Yerry Mina et Andros Townsend, tandis que Jarrad Branthwaite et Fabian Delph sont incertains.

Il pourrait faire ses débuts à Vitaliy Myolenko et Nathan Patterson qui ont signé cette semaine.

Nathan Patterson pourrait recevoir ses débuts à Everton Hull v Everton : qu’est-ce qui a été dit ?

Grant McCann : « Nous voyons cela comme une opportunité d’essayer de passer au tour suivant.

«Nous comprenons qu’ils sont jonchés de qualité tout au long de leur équipe, mais nous sommes à la maison et nous attendons un grand nombre de fans. Nous voulons essayer et voir si nous pouvons nous qualifier pour le prochain tour. »

Rafa Benitez : « Gagner n’importe quel trophée, c’est énorme, ce n’est pas facile.

« Si vous êtes dans une équipe de haut niveau, vous avez plus de chances, c’est vraiment important d’apprécier à quel point c’est difficile.

« J’espère que ce que j’ai dit auparavant, nous pourrons faire une bonne course. »