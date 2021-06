Commentaire : Il est temps pour Apple de ramener son Cinema Display

Avec la WWDC 2021 à venir lundi, cela fait deux ans qu’Apple a annoncé le Pro Display XDR – un moniteur externe étonnant mais coûteux destiné aux utilisateurs professionnels qui ont besoin de choses comme une haute résolution, une luminosité extrême et une large gamme de couleurs. Mais qu’en est-il des utilisateurs réguliers de Mac ? Ils méritent également d’avoir un excellent moniteur externe, et Apple devrait y penser.

Pour mettre un peu de contexte, le Pro Display XDR n’est pas le premier écran externe vendu par Apple. En fait, Apple a présenté son premier écran d’ordinateur en 1999, appelé Apple Cinema Display.

Au fil des ans, Cinema Display a eu plusieurs mises à jour avec des conceptions et des tailles différentes, et il a ensuite été renommé en Thunderbolt Display lorsqu’Apple a remplacé le port MiniDisplay et les connexions USB par un seul câble Thunderbolt.

Apple a abandonné le Thunderbolt Display sans remplacement en juin 2016, des mois avant d’annoncer le premier MacBook Pro avec USB-C. Cette semaine, l’écran Thunderbolt d’Apple a été ajouté à la liste des produits vintage, ce qui signifie que son service et ses réparations sont désormais limités et soumis à la disponibilité des pièces.

Cinema Display et Thunderbolt Display n’étaient pas exactement des moniteurs bon marché, mais ils ne coûtaient pas non plus 5 000 $. Avant son arrêt, Apple vendait le Thunderbolt Display pour 999 $, ce qui en faisait une option raisonnable pour les utilisateurs réguliers, pas seulement pour les professionnels.

Conçu par Apple

Bien sûr, ces écrans n’avaient pas de spécifications très haut de gamme, mais ils étaient plutôt bons et, plus important encore, conçus par Apple. Ils correspondaient parfaitement aux MacBook et même à l’iMac, car ils étaient tous basés sur les ordinateurs tout-en-un de l’entreprise. Non seulement cela, mais ils avaient une caméra frontale, un microphone intégré et des haut-parleurs stéréo.

Bien sûr, le Pro Display XDR d’Apple est extrêmement avancé et, comparé aux autres alternatives de son segment, le prix n’est même pas aussi effrayant qu’il n’y paraît. Mais il est irréaliste pour un utilisateur régulier de dépenser tout cet argent juste pour avoir un écran Apple de nos jours, et la plupart des utilisateurs n’ont pas vraiment besoin de ce que propose le Pro Display XDR.

Vous pourriez faire valoir qu’il existe déjà d’autres bonnes options tierces, et c’est vrai. Mais ils ne viennent pas d’Apple, et il y a toujours quelque chose qui peut décevoir un utilisateur de Mac. Certains d’entre eux n’offrent pas assez de luminosité, certains ont une construction médiocre avec un corps en plastique et certains ne fonctionnent pas bien avec macOS en ce qui concerne les contrôles de luminosité et de volume.

Bien que je ne m’attende pas à ce qu’Apple rende le Pro Display XDR plus abordable, la société devrait reconsidérer le retour du Cinema Display comme alternative pour les utilisateurs réguliers. Il ne doit pas nécessairement comporter un écran 6K de 32 pouces avec super HDR ou Mini-LED, mais il peut avoir une qualité supérieure à la moyenne avec l’intégration macOS que seul Apple peut faire.

Ce que disent les rumeurs

Au moins, je ne suis pas totalement désespéré. Un rapport de Bloomberg plus tôt cette année a déclaré qu’Apple travaille sur un nouveau moniteur externe qui ne sera pas aussi sophistiqué que le Pro Display XDR, mais il devrait coûter beaucoup moins cher :

Le moniteur moins cher comporterait un écran davantage destiné à un usage grand public qu’à un usage professionnel et n’aurait pas le rapport de luminosité et de contraste de l’offre de premier plan. Apple a lancé pour la dernière fois un moniteur grand public appelé Thunderbolt Display en 2011 pour 999 $, mais l’a abandonné en 2016.

On ignore encore si ou quand cela se produira, mais Bloomberg a appris de ses sources que le projet était encore en «développement précoce» à cette époque et que le lancement pourrait avoir lieu dès 2022.

J’aime la polyvalence d’avoir un MacBook et de pouvoir l’utiliser comme ordinateur portable ou comme ordinateur de bureau en le branchant sur un moniteur externe, mais j’aimerais vraiment qu’Apple fasse quelque chose pour rendre cette expérience plus semblable à celle d’Apple – tout comme je peut utiliser mon MacBook avec le clavier et la souris sans fil d’Apple.

Que penses-tu de cela? Achèteriez-vous un écran externe d’Apple qui n’est pas aussi cher que le Pro Display XDR ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.

