Commentaire: Il est temps pour une option iPad et MacBook nano-texture

Alors qu’Apple poursuit sa transition vers Apple Silicon dans le Mac et présente de nouveaux modèles d’iPad Pro, je suis à nouveau ici pour demander une option d’affichage nano-texture sur plus de produits. L’année dernière, Apple a lancé un iMac de 27 pouces avec l’option d’affichage mat nano-texture du Pro Display XDR, et j’aimerais le voir venir ensuite sur les gammes d’iPad et de MacBook.

Crayon Apple

Comme Jeff Benjamin l’a souligné dans sa présentation complète de l’iPadOS 14 l’année dernière, la mise à jour logicielle de l’iPad comprend plusieurs fonctionnalités clés pour les gros utilisateurs d’Apple Pencil. Scribble est la principale fonctionnalité ici, et elle permet aux propriétaires d’iPad d’utiliser l’écriture manuscrite dans n’importe quelle zone de texte à l’aide de l’Apple Pencil.

Par exemple, vous pouvez utiliser l’Apple Pencil pour écrire dans la barre d’adresse Safari, et votre écriture sera convertie en texte tapé. Apple note également que toutes les transcriptions se produisent ici directement sur votre appareil, de sorte que votre écriture reste privée. Il existe également plusieurs façons de modifier le texte de Scribble:

Entourez un mot pour le sélectionner – parfait lorsque vous devez copier ou déplacer un mot. Grattez simplement un mot ou un espace pour le supprimer. Appuyez de manière prolongée entre les mots pour ajouter un espace avec votre Apple Pencil.

iPadOS 14 a également ajouté une nouvelle fonctionnalité de palette de raccourcis, qui offre des contrôles rapides en fonction de l’application que vous utilisez. Par exemple, dans l’application Mail, vous verrez des commandes rapides pour changer les polices et insérer des images. Apple explique:

La palette de raccourcis vous propose les actions les plus couramment utilisées pour l’application que vous utilisez, vous pouvez donc appuyer sur la palette sans utiliser le clavier à l’écran. Par exemple, si vous écrivez dans Mail, la palette de raccourcis vous propose des options pour le sélecteur de police et l’insertion d’image, vous permettant d’appuyer rapidement sur l’option souhaitée. Dans Rappels, vous trouverez des options pour les paramètres d’heure et de localisation récents dont vous pourriez avoir besoin lorsque vous créez des rappels.

iPadOS 14 a également apporté une variété d’améliorations à la prise de notes avec Apple Pencil. Une fonction de sélection intelligente vous permet de sélectionner un seul mot manuscrit ou des phrases entières en appuyant deux fois et trois fois, ou de sélectionner des paragraphes entiers en un seul mouvement.

La reconnaissance de forme est également arrivée sur l’iPad l’année dernière, vous permettant de dessiner des lignes, des courbes et des formes géométriquement parfaites, y compris des cœurs, des étoiles et des flèches. iPadOS 14 peut également reconnaître intelligemment les adresses, les numéros de téléphone, les adresses e-mail, les liens, etc., vous permettant de prendre des mesures en un seul clic.

Pour l’avenir, Apple aurait de gros changements en magasin pour iPadOS 15, qui devrait être dévoilé à la WWDC en juin. D’un autre côté, Apple vient de sortir un nouvel iPad Pro et n’a pas apporté d’option d’affichage Nano Texture.

IPad Pro et Mac mat

Une chose que j’ai remarquée est que l’expérience iPad Pro et MacBook Pro est bien meilleure avec un protecteur d’écran mat qu’avec l’écran brillant par défaut. J’ai déjà écrit sur mon appréciation des protecteurs d’écran mat pour iPad Pro, en mettant en évidence spécifiquement le Moshi iVisor pour mon iPad Pro 12,9 pouces (et même le MacBook Pro 16 pouces).

J’ai écrit sur Moshi iVisor avant l’annonce de l’iPadOS 14 et avant que nous connaissions toutes les nouvelles fonctionnalités de l’Apple Pencil. À l’époque, j’ai dit que le protecteur d’écran mat améliorait considérablement l’expérience Apple Pencil, avec la finition mate qui lui donnait un peu plus l’impression d’écrire sur du papier. Maintenant que l’iPadOS 14 est là avec encore plus de cas d’utilisation d’Apple Pencil, l’expérience d’utilisation de l’Apple Pencil avec un iPad Pro mat est encore meilleure.

J’adorerais voir Apple proposer un écran mat pour l’iPad Pro. L’utilisation d’un Apple Pencil avec un écran mat est une bien meilleure expérience qu’avec un écran brillant. Je suppose que ce serait un choix populaire parmi les personnes qui sont de gros utilisateurs d’Apple Pencil pour le dessin et la prise de notes, mais pour tout le monde, les écrans brillants seraient toujours la valeur par défaut.

Les protecteurs d’écran mat sont une excellente option en attendant, mais il ne fait aucun doute qu’un écran mat d’Apple lui-même serait bien meilleur. Vous pouvez trouver le protecteur d’écran mat Moshi iVisor pour toutes les variantes d’iPad modernes ici et pour différents modèles de MacBook ici. Une autre option populaire est le protecteur d’écran en papier, bien que je n’ai pas eu l’occasion d’essayer celui-ci.

Bien sûr, la question clé ici est de savoir comment le revêtement d’écran nano-texture affecterait les performances tactiles de l’iPad Pro. Les protecteurs d’écran mat tiers tels que le Moshi n’empêchent pas les fonctionnalités tactiles de l’iPad, donc hypothétiquement, le revêtement nano-texture serait encore meilleur. Il serait également intéressant de voir comment Apple fixerait le prix de l’option de mise à niveau de la nano-texture pour l’iPad Pro, ce sur quoi il est vraiment difficile de spéculer.

Qu’en est-il de l’iMac nano-texture?

Apple a récemment annoncé une nouvelle option pour les acheteurs d’iMac 27 pouces: l’option d’avoir un écran mat nano-texture pour 500 $ supplémentaires. Il s’agit du même revêtement nano-texture qui a fait ses débuts avec le Pro Display XDR, mais la mise à niveau de l’iMac est en fait moins chère que le revêtement Pro Display XDR.

Il y a longtemps, Apple proposait une option d’écran mat pour le MacBook Pro. En fait, aussi récemment qu’en 2009, Apple a proposé une option d’écran antireflet pour les achats de MacBook Pro sous forme de mise à niveau de 50 $. De nos jours, le seul produit mat vendu par Apple est le Pro Display XDR avec une finition nano-texture.

Avec des rumeurs de refonte en magasin pour les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, le moment serait venu pour Apple d’étendre son revêtement nano-texture à plus de produits. Achèteriez-vous un iPad ou un MacBook avec un écran mat si vous en avez la possibilité? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires!

