Commentaire : Il y a de quoi être enthousiasmé par iOS 15

Vous avez probablement entendu dire qu’iOS 15 aura besoin d’un peu plus de temps pour apporter certaines fonctionnalités clés annoncées lors de la keynote de la WWDC21. Mais quand il sera lancé le mois prochain, il y a de quoi être excité. Rendez-vous ci-dessous pour notre regard sur ce qui reste à venir.

Pour ceux qui exécutent déjà la version bêta d’iOS 15, il peut sembler que la plupart des fonctionnalités ont été supprimées, comme SharePlay, les cartes d’identité, le rapport de confidentialité des applications, le domaine de messagerie personnalisé, la navigation 3D détaillée dans CarPlay, les contacts hérités et probablement le contrôle universel (pour intégration macOS/iPadOS) ne sera pas disponible avec le lancement officiel du prochain système d’exploitation.

Même si, iOS 15 prévoit d’être une grande amélioration pour les utilisateurs en général. Commençons par deux fonctionnalités principales : la mise au point et la possibilité de trouver votre iPhone même lorsqu’il est éteint.

Comme je l’ai écrit il y a quelques semaines, Focus est la fonctionnalité la plus importante d’iOS 15 – et je crois toujours en cette affirmation. Cette fonction surprend toujours car elle a considérablement amélioré mon expérience avec mon iPhone et les autres appareils Apple que je possède. A l’époque, j’écrivais :

Au début, ça a commencé par curiosité. J’ai défini le mode de mise au point « Personnel » et j’ai pensé que c’était incroyable d’avoir du temps libre en dehors de Twitter et de toutes les notifications par e-mail. Ensuite, j’ai pensé que ce serait une bonne idée de personnaliser le mode de mise au point « Fitness » parce que je déteste être interrompu pendant l’entraînement. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que j’avais pris la bonne décision en installant les profils bêta sur tous mes appareils Apple cette année. Et je ne suis pas le seul à penser que la fonction Focus est la meilleure fonctionnalité d’iOS 15, car 30% de nos lecteurs sont d’accord avec moi.

Actuellement, j’utilise six modes de mise au point différents, notamment « Ne pas déranger », « Personnel », « Travail », « Sommeil », « Fitness » et « Rue », lorsque je ne veux pas être interrompu lorsque je suis loin de chez moi. Avec la version bêta sur la version bêta, la fonction Focus dans iOS 15 apprend avec mes habitudes et active déjà un mode de mise au point après l’autre. C’est juste génial.

La deuxième fonctionnalité qui va être vraiment appréciée par les utilisateurs d’iOS 15 est la possibilité de suivre votre iPhone même lorsqu’il est éteint. Malheureusement, j’avais déjà besoin d’utiliser cette fonction lorsque j’ai volé mon iPhone 12 le mois dernier. Même une semaine après son effacement, j’ai pu trouver où il se trouvait.

Bien que je ne vous dise jamais d’aller suivre en personne un appareil volé, je pense que cette fonctionnalité est plus que bienvenue lorsque la batterie de votre iPhone est épuisée et que vous devez la retrouver. N’oubliez pas que cette fonctionnalité a besoin d’un iPhone 11, d’un iPhone 12 et, probablement, du prochain iPhone 13, car elle a besoin de la puce U1.

Encore plus de choses pour être enthousiasmé par iOS 15

Même sans SharePlay, FaceTime et iMessage ont reçu de grandes améliorations : prise en charge de Spatial Audio, nouveau Memoji, une vue en grille pour les vidéos, le mode portrait pour les vidéos dans les appels FaceTime et la possibilité d’isoler votre voix lors d’un appel. Tout cela fonctionne vraiment bien.

La nouvelle application Météo est également magnifique et certains utilisateurs du monde entier profiteront d’une expérience immersive d’Apple Maps dans diverses villes. Pour les fans d’Apple Music, iOS 15 apporte aux AirPods Pro et AirPods Max une nouvelle fonctionnalité “Spatialize Stereo”, qui utilise le suivi de la tête pour une expérience sonore immersive.

Et encore une chose : bien que le nouveau Safari ait suscité de nombreuses controverses, Apple a finalement cloué son design sur iOS 15 bêta 6, de sorte que les utilisateurs pourront choisir s’ils souhaitent conserver le style d’origine ou essayer quelque chose de différent.

Conclure

Même sans SharePlay et certaines fonctionnalités exclusives aux États-Unis qui seront publiées dans quelques mois après le lancement d’iOS 15, ce nouveau système d’exploitation va être un grand coup de pouce pour les utilisateurs d’iPhone.

Êtes-vous enthousiasmé par iOS 15? Quelle est la fonctionnalité que vous attendez le plus avec impatience ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

