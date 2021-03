Commentaire Inde vs Angleterre en direct: Couverture exclusive balle par balle du deuxième ODI à Pune

L’Angleterre cherche à riposter aujourd’hui alors qu’elle affronte l’Inde dans son deuxième ODI à Pune.

Les touristes ont perdu les séries Test et T20 dans le sous-continent jusqu’à présent cet hiver et ont été battus lors du premier jour de mardi.

.

L’Angleterre affronte l’Inde lors de son deuxième affrontement avec l’ODI vendredi

Les anciens rivaux s’affronteront dans deux autres ODI, tous deux à nouveau à Pune, et l’Angleterre doit gagner pour maintenir la série en vie.

L’Inde a frappé 317 plus tôt cette semaine et alors que l’Angleterre a bien commencé sa course, elle s’est effondrée à 251.

Ils voudront désespérément éviter une autre défaite et talkSPORT vous apportera toute l’action en direct.

Inde vs Angleterre: comment écouter

Une couverture balle par balle ininterrompue de l’Inde contre l’Angleterre à Pune sera en direct sur talkSPORT 2.

Notre brillant line-up de diffusion pour le match comprend Darren Gough, Matt Prior, Alex Tudor, Guy Swindells et Andrew McKenna.

Le deuxième ODI aura lieu au stade de l’Association de cricket du Maharashtra le Vendredi 26 mars et l’action commencera à 8 heures du matin.

Vous pouvez profiter de la couverture sans publicité sur le application talkSPORT ou écoutez sur talkSPORT 2 à partir de 7h30. Pour vous connecter, cliquez ci-dessous ou ICI.

Vous pouvez également écouter via touche radio numérique ou via votre haut-parleur intelligent.

Si vous manquez l’action en direct, il y aura une émission quotidienne des faits saillants à 21 h sur talkSPORT 2.

L’ancien paceman anglais Steve Harmison animera également une émission d’analyse sur la chaîne YouTube de talkSPORT à la fin du jeu.

Un podcast quotidien Follow On s’ajoutera au commentaire en direct.

Il y aura également un forfait de deux heures sur les faits saillants pour ceux qui ratent l’action, et le collectif de cricket proposera régulièrement des avant-premières et des révisions.

L’horaire de l’Angleterre en Inde

Premier test: 5-9 février (Chennai) – L’Angleterre a gagné par 227 points Deuxième test: 13-17 février (Chennai) – L’Inde a gagné par 317 points Troisième test: 24-28 février (Ahmedabad) – L’Inde a gagné par 10 guichets Quatrième test : 4-8 mars (Ahmedabad) – L’Inde a gagné par une manche et 25 points Premier T20I: 12 mars (Ahmedabad) – L’Angleterre a gagné par 8 guichets Deuxième T20I: 14 mars (Ahmedabad) – L’Inde a gagné par 7 guichets Troisième T20I: 16 mars (Ahmedabad) – L’Angleterre a gagné par 8 guichets Quatrième T20I: 18 mars (Ahmedabad) – L’Inde a gagné par 8 points Cinquième T20I: 20 mars (Ahmedabad) – L’Inde a gagné par 36 points Premier ODI: 23 mars (Pune) – L’Inde a gagné par 66 exécute Deuxième ODI: 26 mars (Pune) Troisième ODI: 28 mars (Pune) Équipes Inde vs Angleterre

Jos Buttler est capitaine de l’Angleterre avec Eoin Morgan sur blessure.

Liam Livingstone a fait ses débuts internationaux d’une journée alors que l’Angleterre a également fait appel à Dawid Malan et Reece Topley.

Avec Sam Billings (clavicule) exclu aux côtés de Morgan, Livingstone et Malan sont tous deux arrivés dans l’ordre du milieu, tandis que le couturier du bras gauche Topley a remplacé Mark Wood dans l’attaque du bowling.

L’Inde a fait un changement de son propre chef, Rishabh Pant venant remplacer Shreyas Iyer, blessé.

Inde: Rohit Sharma, Shikhar Dhawan, Virat Kohli (c), KL Rahul, Pantalon Rishabh (sem.), Hardik Pandya, Krunal Pandya, Shardul Thakur, Bhuvneshwar Kumar, Kuldeep Yadav, Prasidh Krishna

Angleterre: Jason Roy, Jonny Bairstow, Ben Stokes, Dawid Malan, Jos Buttler (c) (sem.), Liam Livingstone, Moeen Ali, Sam Curran, Tom Curran, Adil Rashid, Reece Topley

Lancer: L’Angleterre a remporté le tirage au sort et a décidé de jouer en premier

Officiels: Nitin Menon, Virender Sharma, Anil Chaudhary, Jayaraman Madanagopal, Javagal Srinath