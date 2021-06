Commentaire Italie v Autriche EN DIRECT: nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT

in

L’Italie de Roberto Mancini cherchera à conserver sa forme époustouflante face à l’Autriche lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020.

L’Italie a été très impressionnante jusqu’à présent cet été, remportant ses trois matches du Groupe A sans encaisser de but.

L’Italie de Mancini affronte l’Autriche en huitièmes de finale de l’Euro 2020

Les Azzurri ont lutté au plus haut niveau ces dernières années mais semblent capables d’aller jusqu’au bout dans ce tournoi sous Mancini.

L’Autriche, quant à elle, a battu l’Ukraine lors de son dernier match du Groupe C pour organiser ses 16 derniers affrontements avec l’Italie à Wembley.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera soit la Belgique, soit le Portugal en quarts de finale.

Italie v Autriche : Effectifs

Italie

Gardiens de but: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Turin)

Défenseurs: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloï (Atalante)

Milieu de terrain: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris), Gaetano Castrovilli (Fiorentina)

Avant: Andrea Belotti (Turin), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

L’Autriche

Gardiens de but: Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK)

Défenseurs: David Alaba (Bayern), Aleksandar Dragović (Leverkusen), Marco Friedl (Werder Brême), Martin Hinteregger (Francfort), Stefan Lainer (Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Fribourg), Stefan Posch (Hoffenheim), Andreas Ulmer (Salzbourg)

Milieu de terrain: Julian Baumgartlinger (Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Francfort), Konrad Laimer (Leipzig), Valentino Lazaro (Internazionale), Karim Onisiwo (Mayence), Marcel Sabitzer (Leipzig), Louis Schaub (Lucerne), Xaver Schlager (Wolfsbourg), Alessandro Schöpf (Schalke), Christopher Trimmel (Union Berlin)

Avant: Marko Arnautović (Port de Shanghai), Michael Gregoritsch (Augsbourg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart)

Roberto Mancini insiste sur le fait que gagner des trophées est plus important que d’atteindre des records alors que l’Italie cherche à maintenir sa belle forme.

Les Azzurri sont invaincus en 30 matches, égalant leur record établi sous la direction du double vainqueur de la Coupe du monde Vittorio Pozzo entre 1935 et 1939.

Mancini a déclaré : « C’est bien d’avoir égalé une légende comme Pozzo. Mais il a des trophées plus importants que les 30 matchs.

« Dans le Championnat d’Europe, il y a la France, le Portugal et la Belgique – l’un d’entre eux est champion du monde, un autre est champion d’Europe et l’autre est le numéro un mondial.

«Ce sont des équipes qui se sont construites sur plusieurs années et c’est tout naturellement qu’elles sont plus avancées que nous, mais tout peut arriver dans le football, il ne faut rien prendre pour acquis.

« Chaque match est difficile, il faut toujours aller là-bas et jouer. J’ai eu la chance d’avoir de très bons joueurs qui aiment jouer au jeu, ils aiment être là-bas et aiment prendre des risques.

« Les joueurs sont ceux qui méritent le crédit. J’essaie d’expliquer mon processus de pensée et il y a encore un long chemin à parcourir.