Commentaire Italie v Pays de Galles EN DIRECT: nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT

Le Pays de Galles affrontera l’Italie lors de sa dernière rencontre du Groupe A de l’Euro 2020 alors qu’il envisage de se qualifier pour la phase à élimination directe.

Le Pays de Galles de Robert Page est deuxième du groupe après avoir fait match nul avec la Suisse et battu la Turquie.

Le Pays de Galles affronte l’Italie lors de son dernier match du Groupe A de l’Euro 2020

Les Gallois seront finalistes s’ils marquent un point contre l’Italie, mais ils devraient en avoir assez pour être l’une des meilleures équipes à la troisième place, même avec une défaite.

L’Italie de Roberto Mancini a été extrêmement impressionnante jusqu’à présent, battant la Suisse et la Turquie 3-0.

Les Azzurri n’ont pas encore été vraiment testés dans le tournoi et vont probablement faire tourner leurs rangs aujourd’hui.

Italie v Pays de Galles : comment écouter

Ce match du Groupe A aura lieu à 17h le dimanche 20 juin.

La couverture complète du Stadio Olimpico sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 15h.

Adrian Durham sera votre hôte et les commentaires proviendront de Joe Shennan et Dean Ashton.

La couverture de la Suisse contre la Turquie sera sur talkSPORT 2 en même temps. Dan Windle présente avec les commentaires de Steve Hothersall et David Connolly.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Ramsey a aidé le Pays de Galles à battre la Turquie pour les mettre au bord des huitièmes de finale de l’Euro 2020 Italie v Pays de Galles: Squads

Italie

Gardiens de but: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Turin)

Défenseurs: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloï (Atalante)

Milieu de terrain: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris), Gaetano Castrovilli (Fiorentina)

Avant: Andrea Belotti (Turin), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

Pays de Galles

Gardiens de but: Adam Davies (Stoke City), Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City)

Défenseurs: Ethan Ampadu (Chelsea), Ben Cabango (Swansea City), Ben Davies (Tottenham), Chris Gunter (Charlton Athletic), Tom Lockyer (Luton Town), Chris Mepham (Bournemouth), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United ), Connor Roberts (Swansea City), Joe Rodon (Tottenham), Neco Williams (Liverpool)

Milieu de terrain: Joe Allen (Stoke City), David Brooks (Bournemouth), Rubin Colwill (Cardiff City), Daniel James (Manchester United), Dylan Levitt (Manchester United), Joe Morrell (Luton Town), Aaron Ramsey (Juventus), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City), Harry Wilson (Liverpool)

Avant: Gareth Bale (Real Madrid), Kieffer Moore (Cardiff City), Tyler Roberts (Leeds United)

Bale et co affrontent l’Italie de Mancini aujourd’hui Italie contre Pays de Galles : qu’est-ce qui a été dit ?

Gareth Bale pense que le Pays de Galles pourrait bénéficier d’un match à élimination directe pour l’Euro 2020 à Wembley.

Le Pays de Galles ne s’est pas encore qualifié pour les huitièmes de finale, mais il affronte l’Italie à Rome dimanche sachant qu’une victoire les placerait en tête du groupe A et organiserait un rendez-vous à Wembley contre probablement l’Autriche ou l’Ukraine.

“Ce serait un résultat fantastique pour nous si nous devions battre l’Italie”, a déclaré le capitaine du Pays de Galles Bale.

« De toute évidence, nous gagnerions le groupe et je suppose que nous aurons un match un peu plus facile pour le prochain tour.

« Que les fans gallois viennent nous voir est quelque chose que nous aimerions faire. L’objectif pour nous est de gagner le groupe et ensuite ce match serait à Wembley, ce qui serait formidable pour les supporters gallois.

« L’Italie joue un très bon football, un football très offensif, et n’en concède pas trop.

« C’est une équipe polyvalente très bien équipée, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas de faiblesses. Nous avons travaillé sur des choses et nous pensons vraiment qu’il y a des domaines que nous pouvons exploiter.

L’ancien patron italien de Manchester City, Mancini, a comparé le Pays de Galles à Stoke lors de sa conférence de presse d’avant-match en déclarant “qu’ils étaient très difficiles à résoudre”.

Au sujet du commentaire de Mancini, Bale a plaisanté : « Je ne savais pas que Stoke était si bon !

« Gagner engendre toujours la confiance, cette mentalité de gagnant. La victoire (contre la Turquie) nous donne plus de confiance pour ce match.