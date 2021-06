Commentaire : je ne m’attendais pas à aimer Spatial Audio, mais je suis un converti

Lorsqu’Apple a annoncé qu’il apportait de la musique sans perte et de l’audio spatial à Apple Music, il s’est concentré sur ce dernier et a mentionné le sans perte presque en passant. Cela m’a semblé à l’époque dans le mauvais sens, mais écouter des pistes Spatial Audio m’a fait changer d’avis.

Spatial Audio – alias Dolby Atmos – avait un attrait évident pour les films, mais à l’exception peut-être des enregistrements de performances en direct, je ne voyais pas grand-chose à cela pour la musique…

J’étais également sceptique quant à l’idée de pouvoir créer n’importe quoi approchant une expérience Dolby Atmos via des écouteurs, qui n’ont que des canaux gauche et droit.

J’avais complètement tort sur le premier, et partiellement faux sur le second.

Je dois dire que je suis en quelque sorte un puriste en matière de musique, convaincu que les musiciens et les mixeurs en savent beaucoup plus que moi sur la façon d’optimiser leurs enregistrements. Je privilégie donc les haut-parleurs et les écouteurs de bonne qualité avec un son neutre et n’ai pas tendance à modifier les paramètres d’égalisation.

L’idée de jouer avec des signaux stéréo pour créer un sens entièrement artificiel de l’espace tridimensionnel ne m’a pas semblé quelque chose que j’étais susceptible d’apprécier. La technique consiste à ajuster à la fois les fréquences sonores et les synchronisations de phase pour faire croire aux oreilles que chaque élément du son provient d’une position particulière dans l’espace. Cela m’a semblé avoir un grand potentiel pour ruiner, plutôt que d’améliorer, la reproduction sonore.

Pourtant, aussi sceptique que j’étais, j’étais curieux de voir comment cela sonnait.

Comme nous l’avons noté hier, vous n’avez pas besoin d’une paire d’AirPod pour écouter les pistes Spatial Audio. Cependant, vous devez modifier un paramètre pour activer la fonctionnalité pour les écouteurs tiers. Comme pour toute écoute, la qualité de ces écouteurs fait une énorme différence, et je dirais que vous voulez que les écouteurs supra-auriculaires obtiennent vraiment l’effet escompté. Dans mon cas, j’ai surtout utilisé mes Bowers & Wilkins PX7.

Apple fournit utilement une liste de lecture Made for Spatial Audio. Cela s’ouvre avec Zane Lowe présentant le concept, puis vous permettant d’écouter What’s Going On de Marvin Gaye. On l’entend d’abord en mono, puis en stéréo et enfin en Spatial Audio. Le reste des pistes a vraisemblablement été choisi par Apple comme ceux qui, selon lui, bénéficient particulièrement du traitement Dolby Atmos.

Je m’attendais soit à entendre très peu de différence par rapport à la reproduction stéréo de style binaural normale fournie par les écouteurs, soit à détester activement l’effet. En fait, j’ai été impressionné.

Je n’ai ressenti aucune distorsion – la reproduction audio pure sonnait aussi bien que la stéréo. Mais la scène sonore était nettement plus large. J’ai fait des allers-retours avec les paramètres, pour activer et désactiver Spatial Audio, et il n’y avait définitivement aucun effet placebo en jeu : ce truc fonctionne.

Ce n’est pas différent d’écouter la même piste sur une paire d’écouteurs fermés et de la réécouter ensuite sur des écouteurs ouverts de qualité équivalente. On a l’impression que la pièce dans laquelle la musique a été enregistrée est devenue deux fois plus grande.

J’ai dit que je n’avais qu’en partie tort sur la capacité à offrir une expérience Dolby Atmos en utilisant seulement deux canaux, et c’est parce que je ne suis toujours pas convaincu par le positionnement 3D. Mes oreilles pouvaient certainement entendre le positionnement latéral – à quelle distance se trouvait un chanteur ou un instrument – ​​mais avant/arrière et haut/bas était très amorphe.

Mais ce qui était indéniable, c’est que l’écoute de la version Spatial Audio est une expérience toujours meilleure que la version stéréo standard.

Compte tenu de ma capacité limite à faire la distinction entre les enregistrements sans perte et AAC 256, et la facilité avec laquelle je peux entendre la différence entre stéréo et Spatial Audio, je dois dire que je pense maintenant qu’Apple a parfaitement raison.

Lossless est agréable à avoir, mais la plupart des gens ne peuvent pas entendre la différence ; la plupart de ceux qui peuvent tomber dans la zone limite de ne l’entendre que de temps en temps lorsqu’ils se concentrent vraiment ; et c’est de moins en moins pertinent étant donné que la plupart des gens passent la plupart de leur temps à écouter des écouteurs sans fil.

L’audio spatial, en revanche, est quelque chose que tout le monde peut entendre et – malgré mes idées préconçues – est une nette amélioration par rapport à l’expérience stéréo standard. je suis un converti; et toi? Si vous l’avez essayé, n’hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires.

Photo : Adi Goldstein/Unsplash

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :