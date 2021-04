Commentaire: la nouvelle gamme iMac colorée d’Apple est un rêve millénaire devenu réalité

Ma première exposition au Mac a eu lieu vers 2000 dans un magasin informatique local en Géorgie. Mon grand-père achetait son premier ordinateur après que l’université où il enseignait ait commencé à avoir besoin d’un accès Internet à la maison. Je n’ai pas vu d’iMac, juste une affiche colorée qui a attiré mon attention de 10 ans…

Nous avons fini par rapporter à la maison un ordinateur personnel Hewlett-Packard ce jour-là.

Je n’ai vu aucun ordinateur Apple en personne jusqu’à environ 2008, lorsque mon lycée a rempli notre bibliothèque d’iMac. À ce moment-là, l’iMac avait perdu sa couleur au profit de la finition en aluminium argent froid, tout comme mon premier ordinateur Apple, le MacBook Pro 13 pouces 2009.

Tout cela pour dire que je n’ai jamais possédé un Macintosh éclaboussé de couleurs, mais ma nostalgie pour l’un est forte basée sur cette affiche. C’était l’ordinateur que j’espérais que mon grand-père achèterait. Vingt ans plus tard, il m’est désormais possible d’acheter une version très moderne de ce que j’ai vu à l’époque.

Redonner de la couleur à l’iMac est merveilleux. Les ordinateurs sont des utilitaires, mais les nouvelles finitions permettent une personnalité et une expression. Présenter la nouvelle gamme d’iMac à mes amis a également été très amusant.

La réaction initiale est quelque chose comme “Wow, la couleur est de retour!” ou “Ohhh, ce sont si jolis.” Ensuite, la question de savoir quelle couleur choisirait tout le monde se pose. Bleu, vert, rose, argent, jaune, orange ou violet? C’est formidable d’entendre non seulement quelle couleur les gens choisissent, mais pourquoi!

Ma préférence est l’orange. Le dos a des vibrations de navette spatiale / combinaison de vol de la NASA que j’adore, et le devant est d’un ton plus calme qui me fait penser au soda à la crème à l’orange. Ce sont toutes des associations positives pour moi.

Cette couleur et quelques autres ne sont disponibles que dans le modèle à 1499 $ et plus et non dans l’iMac à 1299 $. Heureusement, l’iMac 24 pouces de milieu de gamme répond à mes besoins. Bien sûr, je ne désactiverais pas les ports USB-A à l’arrière et un emplacement pour carte SD sur le côté, mais j’utilise déjà une station d’accueil Thunderbolt pour amener ces ports sur mon MacBook Air. Je suis également confiant dans les performances de l’iMac basées sur des mois d’utilisation du MacBook Air M1.

Enfin, le Magic Keyboard de couleur assortie avec Touch ID et Magic Mouse ou Trackpad fourni dans la boîte est également une touche formidable. Non seulement cet iMac introduit pour la première fois la reconnaissance d’empreintes digitales Touch ID sur un ordinateur de bureau, mais il le fait avec une touche de personnalité.

Je suis certainement curieux de savoir ce que je penserais d’une lunette noire et d’un manque de menton en faveur d’un iMac plus épais. Peut-être que la version Apple Silicon de l’iMac plus grand optera pour des lunettes noires, et l’écran Apple abordable supposé tombera le menton. Pour l’instant, j’ai très hâte de m’asseoir derrière un iMac coloré pour la première fois et de me mettre au travail!

