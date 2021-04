Commentaire: Le design de l’iMac 2021 me semble toujours inexplicable

Après de nombreuses rumeurs, nous avons enfin pu voir le design de l’iMac 2021 d’Apple cette semaine – la première refonte de la machine emblématique en plus d’une décennie.

Il y a des choses à aimer à ce sujet, bien sûr. Ressembler à un énorme iPad est mignon. Les couleurs sont amusantes. Meilleur affichage, meilleurs haut-parleurs, meilleurs micros, meilleur appareil photo. Mais il y a aussi deux choses que je déteste à ce sujet, et je ne peux vraiment pas comprendre la pensée d’Apple non plus …

Le premier est des lunettes blanches. Je veux dire, pourquoi – juste pourquoi? Pratiquement tous les moniteurs de la planète, y compris tous les MacBook d’Apple, ont une lunette noire. Il en va de même pour la grande majorité des téléviseurs. Des écrans de projection de cinéma aussi. Il y a une bonne raison à cela: le noir absorbe la lumière et se transforme essentiellement en invisibilité lorsque vous regardez l’écran. Les lunettes blanches, en revanche, reflètent la lumière dans vos yeux et réduisent le contraste apparent de l’écran.

Je veux dire, je sais qu’il y a eu des iPhones avec des lunettes blanches, et il y a des iPad avec eux même aujourd’hui, mais cela n’a aucun sens pour moi comme seule option, en particulier sur un grand écran (ish). Cela me semble aussi étrange d’avoir un écran, puis une lunette blanche, puis une couleur.

Et deuxièmement, le menton. C’était l’aspect le plus obsolète de l’ancienne conception de l’iMac, et pourtant Apple a, pour une raison étrange, choisi de le conserver.

Je dis «bizarre», mais je pense savoir pourquoi: c’est parce qu’Apple a rendu la machine si mince qu’elle a besoin d’espace dans le menton pour les fans – et parce qu’elle voulait étendre les nouvelles couleurs à l’avant ainsi que le arrière.

Mais la conception ultra-mince n’a l’air cool que lorsque vous n’utilisez pas la machine. Cela aura l’air fantastique dans les Apple Store. Il aura l’air super élégant sur le bureau de quelqu’un d’autre. Mais lorsque vous utilisez réellement la machine, vous regardez à l’avant de celle-ci, pas sur le côté. Et ce menton est juste devant vous, de la même manière que ces lunettes blanches.

À mon avis, Apple a donné la priorité à un design qui a l’air élégant dans un Apple Store par rapport à un design qui convient au propriétaire lorsqu’il utilise réellement la machine.

C’est mon avis – quel est le vôtre? S’il vous plaît, répondez à notre sondage et partagez vos réflexions dans les commentaires.

