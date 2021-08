Commentaire : Le nouveau système d’exploitation Wear de Samsung et Google offre à l’Apple Watch une concurrence indispensable

Samsung a dévoilé aujourd’hui la Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic, son partenariat avec Google pour créer une toute nouvelle expérience Wear OS et enfin présenter un concurrent à l’Apple Watch. Bien qu’il ne s’agisse que d’une première étape d’années de collaboration pleines d’espoir, Apple semble toujours être au sommet de plusieurs façons, mais Samsung est en train de gagner.

Avant qu’Apple n’annonce l’Apple Watch en 2015, Samsung et d’autres fabricants d’Android avaient leur vision d’un avenir de smartwatch, et aucun n’a fini par avoir autant de succès que l’Apple Watch. Le lancement d’aujourd’hui marque un nouveau départ pour Samsung, Google et tous les fabricants d’Android qui lanceront une montre connectée dans les mois et les années à venir.

La première chose que vous remarquerez avec Wear OS3 est que, pour l’instant, c’est une expérience solo, seul Samsung proposant ce système d’exploitation.

Le système d’exploitation Wear de la société s’inspire de la vue en grille de l’Apple Watch, de quelques cadrans de montre pré-ajoutés et, selon mon collègue Damien Wilde de 9to5Google, “une grande partie de l’expérience est assez familière” par rapport aux autres montres intelligentes de Samsung.

En glissant vers le bas sur les appareils Galaxy Watch 4, vous trouverez toutes vos applications dans une grille amorphe flottante qui rappelle assez le système d’exploitation Watch d’Apple. Taper et maintenir vous permet d’ajuster la mise en page des applications, mais mon instinct me fait penser que le format de liste traditionnel – bien que moins attrayant visuellement – est plus facile à saisir. Je dis cela comme si vous ne reconnaissiez pas une application par son icône, vous pourriez vous retrouver à taper pour trouver celle que vous voulez. C’est un problème certes mineur mais un problème quand même.

A quoi ressemble la nouvelle Samsung Galaxy Watch 4 ?

Samsung parie sur un look plus traditionnel d’une montre connectée avec un design arrondi. Bien qu’il ressemble plus à une vraie montre, le système d’exploitation Wear de la société ne profite pas d’un écran circulaire lorsque vous dépendez de choses écrites, telles que la lecture de notifications et la création de messages.

Mais si au moins de l’extérieur cela ne ressemble pas à beaucoup de concurrence, à l’intérieur, les personnes qui possèdent un téléphone Android trouveront un appareil capable de suivre des exercices avec une bonne autonomie de batterie.

La nouvelle Galaxy Watch Series 4 dispose d’une application ECG, d’une mesure de la pression artérielle, d’un suivi du sommeil et même de fonctions de composition corporelle qui offrent des mesures telles que le muscle squelettique, le taux métabolique basal et le pourcentage de graisse corporelle.

Alors que la Galaxy Watch 4 est en aluminium, la 4 Classic a une finition en acier inoxydable. Les deux disposent de 1,5 Go de RAM, IP68, d’un processeur Exynos W920 Dual-Core et de plus de 40 heures d’autonomie.

La Galaxy Watch 4 a également un prix juste, à partir de 249 $ pour le modèle régulier et 349 $ pour le modèle Classic. C’est un domaine où Apple est évidemment à la traîne, mais votre Apple Watch bénéficiera probablement d’un support logiciel pendant des années, contrairement aux produits Samsung.

Il est bon de voir Apple avoir une certaine concurrence dans le secteur des montres intelligentes. Alors que chaque année, la société lance «la meilleure montre connectée jamais conçue», il est important d’avoir un autre fabricant offrant de nouvelles possibilités.

Par exemple, avec le partenariat de Samsung et Google, Google facilitera l’intégration de ses applications, telles que Google Maps, pour fonctionner de manière transparente avec la Galaxy Watch 4. Et si plus d’entreprises croient en Wear OS 3, cela ne fera que créer plus de pression pour Apple pour améliorer l’Apple Watch.

