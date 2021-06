Commentaire : les employés d’Apple ont raison de remettre en cause la stratégie hybride de retour au travail de Tim Cook

Il est facile de se moquer du point de vue de John Gruber sur la lettre interne de certains employés d’Apple qui ne sont pas satisfaits de la politique de retour au travail de l’entreprise après la quarantaine : un type qui travaille à domicile interroge les personnes qui souhaitent continuer à travailler à domicile. Mais sa première interprétation de l’intention derrière la lettre interne et l’affirmation selon laquelle les employés ne devraient pas s’exprimer sur la politique de l’entreprise est quelque chose avec laquelle je suis en profond désaccord.

Le problème

La lettre interne comprend les commentaires des employés d’Apple qui contestent les plans de retour au travail récemment annoncés par le PDG Tim Cook. Apple prévoit de tester une stratégie de travail hybride qui comprend trois jours sur site et deux jours de travail à distance par semaine.

Plus précisément, Apple désignera le mercredi et le vendredi comme jours de travail à distance facultatifs tout en n’offrant pas de travail à distance le lundi, le mardi ou le jeudi. Préciser des jours de travail à distance non consécutifs est certainement stratégique.

Je suppose que le simple fait de choisir le jeudi et le vendredi comme jours à distance facultatifs créerait trop peu de frictions pour les employés qui choisissent de travailler de cette façon. Une lecture plus généreuse est que cette formule optimise la productivité en fonction des données que nous n’avons pas. Tim Cook prend également soin de décrire la politique de travail à distance prévue comme un programme pilote susceptible de changer. Je suppose que cela signifie que les jours de travail à distance facultatifs pourraient être réduits ou éliminés si la métrique mesurée par Apple est trop faible.

Apple aurait tout aussi bien pu dire qu’un retour au travail complet serait nécessaire avec des exceptions décidées au cas par cas. Les personnes concernées réagiraient certainement de manière critique après avoir surmonté leur incrédulité, mais ce n’est pas ce que fait Apple ici.

Apple essaie une politique progressiste en ce qui concerne les entreprises. Le problème est que les employés sont plus conscients que jamais que l’entreprise ne peut prospérer sans des employés raisonnablement satisfaits de leur lieu de travail. Cela ne se limite guère à Apple. C’est la réalité post-pandémique.

Prise sévère

Dans l’article de Gruber, il postule qu’un groupe d’employés inadaptés qui ne comprennent pas les pratiques traditionnelles d’Apple sur le lieu de travail est le vrai problème.

Et qui sont ces personnes qui ont pris des emplois chez Apple sans connaître la culture sur site de l’entreprise ? Pensent-ils qu’Apple a construit un nouveau campus de 4 milliards de dollars sur une alouette ? Trois jours par semaine sur site et deux jours à distance, c’est un énorme changement pour Apple.

4 milliards de dollars, ce n’est rien pour Apple, aucun employé ne devrait se sentir enchaîné à Apple Park comme lieu de création pour Apple, et un changement important ne signifie pas que c’est le bon changement post-pandémie. Il n’y a jamais eu de plus grand test pour les opportunités de travail à distance avant la pandémie. Les entreprises ne devraient pas être limitées par la culture pré-pandémique maintenant si la technologie moderne a effectivement permis le travail à distance avec succès au cours de la dernière année.

Étant donné que ces lettres continuent de fuir vers Zoe Schiffer à The Verge, je ne peux m’empêcher de penser que le problème pour Apple est qu’ils sont devenus si gros qu’ils ont fini par embaucher beaucoup de gens qui ne sont pas bons digne d’Apple, et que c’était une erreur pour Apple de connecter un Slack à l’échelle de l’entreprise.

Tout d’abord, félicitations à Zoe Schiffer pour leur reportage. Les mémos internes divulgués ne tombent pas simplement sur vos genoux. Vous en êtes la cible parce que votre réputation de journaliste donne aux personnes concernées par le problème une raison de vous faire confiance.

Ensuite, suggérer que la communication ouverte entre les employés au sujet de la main-d’œuvre qu’ils composent est en quelque sorte le plus gros problème. Si ce n’était pas Slack, ce serait une chaîne de messagerie ou des groupes d’employés vocaux qui s’organisent ensemble. Je pense qu’il y a une ligne dangereuse à tracer lorsque vous vous demandez si une main-d’œuvre vocale est une fonctionnalité ou un bogue.

C’est aussi la première fois que j’entends dire qu’Apple a peut-être embauché un certain nombre de personnes qui ne correspondent pas à Apple. Je n’ai pas pu trouver le point de vue de Gruber sur l’embauche et le licenciement d’Antonio Garcia Martinez (preuve qu’Apple fait de mauvaises embauches), mais peut-être qu’il est sur quelque chose. Si tel est le cas, nous devrions être très méfiants envers la WWDC cette semaine.

La nouvelle politique d’Apple “trois jours sur site” n’était pas une demande de commentaires – c’était une décision – et la lettre de Tim Cook à l’échelle de l’entreprise laisse déjà la possibilité aux équipes individuelles de l’adapter à leurs propres besoins.

Lorsque nous écrivons sur Apple, nous écrivons à propos d’un groupe qui comprend des employés plaidant pour une politique de travail à distance encore plus progressiste que celle proposée par les dirigeants. Leur lettre interne n’était pas une demande de commentaires – c’était un effort pour mettre du poids derrière une politique qui ne répondait pas à leurs attentes.

Je pense que l’implication ici est que le personnel mécontent de la politique de travail à distance d’Apple devrait chercher une opportunité plus flexible ailleurs. Apple manque déjà de grands talents de personnes qui ne sont pas disposées à déménager en Californie, mais l’entreprise s’en sort bien. Je crois qu’il y a un juste milieu entre c’est à prendre ou à laisser et la politique actuelle telle que proposée.

On pourrait faire valoir que laisser des équipes individuelles ajuster la politique de travail à distance à leurs besoins est un coup de volée de la part du leadership qui se traduira par un méli-mélo de politiques définies par différentes équipes. Cela me rappelle également les entreprises de la Silicon Valley qui installent des tables de ping-pong dans des espaces communs remplis de bière que personne n’est sûr de devoir consommer au travail.

Les jours éloignés sont-ils vraiment OK?

Étant donné que la politique de travail à distance est décidément un programme pilote qui sera examiné par la direction, prendre des jours à distance pourrait être comme prendre des jours de vacances dans des entreprises qui ne donnent pas de temps de congé défini. Vous pourriez prendre plus de deux semaines de congé par an, mais est-ce vraiment acceptable ou y aurait-il des répercussions ? Les jours de travail à distance seront-ils réellement les bienvenus si vous choisissez de ne pas vous rendre au bureau pour travailler chaque mercredi et vendredi ? Votre performance doit-elle être jugée négativement en utilisant des journées de travail à distance si vous êtes en concurrence avec un collègue qui travaille toujours depuis Apple Park ?

L’approbation timide d’Apple des jours de travail à distance pendant la transition vers la vie, principalement après COVID-19 aux États-Unis, me signale que l’entreprise hésite à emprunter cette voie, mais la réalité à laquelle nous sommes confrontés a entraîné le compromis du programme pilote.

Enfin, je ne crois pas que ce rejet du processus décrit réellement ce qui se passe entre ce groupe d’employés et la direction.

Les entreprises ne sont pas des démocraties, mais les employés qui écrivent ces lettres semblent penser qu’Apple en est une. Ce n’est pas le cas, et si c’était le cas, l’entreprise coulerait en un clin d’œil.

Discuter ouvertement des idées est la façon dont les meilleures idées émergent, et j’espère que le programme pilote de travail à distance d’Apple est très ouvert aux commentaires de la main-d’œuvre qui fait d’Apple l’entreprise d’un milliard de dollars qu’elle est aujourd’hui. Un dialogue sain entre la direction et la main-d’œuvre ne transforme guère Apple en une entreprise gérée démocratiquement. C’est ainsi que les milieux de travail sains prospèrent.

