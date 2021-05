Commentaire: les rumeurs selon lesquelles Apple travaille sur une console de type Switch ne s’additionnent pas

Une nouvelle rumeur circulant sur Internet prétend qu’Apple travaille sur un nouvel appareil de jeu portable qui ressemblerait à un Nintendo Switch. Alors que la société a en effet investi davantage dans les jeux avec des choses comme Apple Arcade, une console de type Switch provenant d’Apple semble extrêmement improbable – et voici pourquoi.

Juste pour mettre un peu de contexte, la rumeur a commencé sur un forum coréen, puis a été partagée par @FrontTron sur Twitter la semaine dernière.

Le rapport indique qu’Apple travaille sur une console hybride comme la Nintendo Switch et que cet appareil aura une nouvelle série de puces dédiées avec une meilleure prise en charge du GPU et du lancer de rayons. Il mentionne également qu’Apple a négocié des jeux exclusifs avec Ubisoft. Mais pourquoi Apple ferait-il cela?

Bien qu’Apple ait toujours présenté des jeux sur ses appareils, la société n’a jamais été directement impliquée dans le marché du jeu jusqu’au lancement de l’Apple Arcade en 2019. Et même maintenant, avec sa propre plate-forme de jeu par abonnement, il ne semble pas qu’Apple ait besoin d’un appareil juste pour le jeu. Il est difficile d’imaginer où une console portable s’intégrerait dans la gamme actuelle d’Apple.

Le matériel n’est certainement pas un problème pour Apple. Les puces A14 Bionic et M1 sont plus que capables d’exécuter des jeux 3D intensifs – et la société dispose déjà de plusieurs appareils avec ces puces qui peuvent exécuter des milliers de jeux disponibles sur l’App Store. L’iPhone 12 Pro Max possède non seulement une puce puissante, mais également un écran plus grand et meilleur que le Nintendo Switch.

Certains peuvent affirmer qu’un iPhone est beaucoup plus cher qu’une console portable. Bien que cela soit définitivement vrai, cela ne signifie toujours pas qu’Apple a besoin d’un tout nouvel appareil axé sur les jeux. Prenez, par exemple, l’iPad mini, qui ne coûte que 399 $ et peut être un excellent appareil pour les jeux occasionnels.

Mon collègue de ., José Adorno, a récemment suggéré qu’il n’y avait pas beaucoup de raisons d’acheter un iPod touch en 2021, mais que se passerait-il s’il était repositionné en tant qu’appareil de jeu? Apple vend actuellement l’iPod touch entre 199 et 399 dollars, et je pense que le rendre plus grand et meilleur aurait plus de sens que de créer une nouvelle console.

Alors quel est le problème?

Apple a déjà tout ce dont il a besoin pour offrir une excellente expérience de jeu à ses utilisateurs sans nouveau type d’appareil. Ce qu’il n’a pas, cependant, c’est un App Store plein de jeux au niveau de la console. Oui, vous pouvez trouver d’excellents jeux sur l’App Store, mais la plupart d’entre eux sont des jeux mobiles et non des jeux que vous pouvez trouver sur les PC Windows, PlayStation ou même la Nintendo Switch.

Revenons à la Nintendo Switch. En termes de matériel, je suis sûr qu’un iPhone ou un iPad peut déjà offrir une meilleure expérience que lui. Mais ce n’est pas le matériel qui fait le succès du Switch – c’est l’écosystème des jeux. Vous pouvez jouer au jeu Crash Bandicoot 4 exact sur PS5 et Xbox sur un Switch, sans parler des jeux Nintendo exclusifs comme la franchise Super Mario.

Si Apple veut créer sa propre console portable, elle doit d’abord s’assurer qu’elle disposera de suffisamment de jeux convaincants pour vendre un appareil principalement axé sur cela. Apple Arcade peut être considéré comme un début, mais il reste encore un long chemin à parcourir.

Quelles sont les alternatives?

Même sans appareil axé sur les jeux, Apple peut toujours rendre ses appareils actuels plus attrayants pour les joueurs. La société a déjà rendu l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple TV compatibles avec les manettes PlayStation et Xbox, mais ce serait formidable d’avoir une sorte d’accessoire de jeu d’Apple lui-même.

De plus, tout comme Apple s’est associé à certains développeurs pour ramener les jeux iOS classiques sur Apple Arcade, il est peut-être temps pour Apple d’ouvrir son service de jeux par abonnement aux grands fabricants de jeux.

Et après tout, ces rumeurs sont peut-être simplement mal interprétées. Comme vous le savez peut-être, il existe de nombreuses preuves qu’Apple travaille sur un nouvel appareil de réalité mixte. Bien que le fonctionnement de cet appareil soit encore inconnu, il est possible qu’il ait une puce encore plus puissante pour gérer les applications AR / VR – et cela pourrait être une excellente occasion pour Apple de montrer certains jeux fonctionnant dessus.

Qu’est-ce que tu en penses? Pensez-vous qu’Apple a besoin d’une console portable dédiée? Ou l’entreprise devrait-elle se concentrer sur la fourniture de plus de jeux sur l’iPhone et l’iPad avec de nouveaux accessoires? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: